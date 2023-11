Olpe. Der Hackerangriff erschwert den Lebensalltag im Kreis Olpe – jetzt fallen auch noch Online-Bezahlsysteme bei Parkautomaten komplett aus.

Nach dem Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT) am Montag kommt es vermehrt zu technischen Störungen bei digitalen Bezahlsystemen in der Olper Kreisstadt. Die Onlinebezahlsysteme „Pay by Phone“ und „SMS Parken“ fallen vollständig aus. Betroffene können ihre Autos ausschließlich nur noch gegen Bargeldzahlung an betreffenden Parkplätzen abstellen. Peter Püttmann von der Stadt Olpe dazu: „Alle gebührlichen Parkautomaten werden mit einem Schild ausgestattet.“ Parkkontrollen würden wie gewohnt abgehalten werden. Die Erfassung der Vergehen sei vom Hackerangriff nicht betroffen. Einzig und allein die Weiterverarbeitung des Bußgelds könne sich aufgrund der aktuellen Situation in die Länge ziehen. Püttmann rät daher dazu, „sich vorab ein bisschen Kleingeld zu besorgen“. Wann die digitale Bezahlung an Parkautomaten wieder möglich sein wird, ist noch unklar.

