Hacker-Angriff: Alle Kommunen im Kreis Olpe sind offline

Ein Hacker-Angriff hat die Südwestfalen-IT getroffen. Derzeit sind alle Städte und Kommunen in Südwestfalen, die an diesen Dienstleister angeschlossen sind, offline.

Kreis Olpe/Siegen. Hacker haben die Südwestfalen-IT angegriffen. Der EDV-Dienstleister ist weitgehend offline. Auch alle Verwaltungen im Kreis Olpe sind betroffen.

Ein Hackerangriff hat offenbar die Südwestfalen-IT getroffen. Der Dienstleister ist für die elektronische Datenverarbeitung aller südwestfälischen Kommunen und Kreise zuständig. „Aktuell kommt es aufgrund einer Cyber-Attacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen. Wir haben alle ausgehenden Verbindungen geblockt. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an dem Problem“, heißt es in einer Ansage der Telefonzentrale der SIT in Siegen. Wer eine Homepage der Städte oder Kommunen aufrufen möchte, bekommt derzeit nur eine Fehlermeldung angezeigt. Auch die Telefonnetze der Städte und Gemeinden, inzwischen sämtlich auf Internet-Basis, funktionieren nicht.

Die Rathäuser bleiben geschlossen, wie auf der Facebook-Seite der Stadt Olpe zu entnehmen ist: „Aufgrund eines Cyberangriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT ist auch die Stadtverwaltung Olpe bis auf Weiteres nicht erreichbar – weder telefonisch noch per E-Mail. Da die Mehrheit der IT-Systeme vorsorglich abgestellt werden musste, können aktuell auch keine Termine mit den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden.“ Die Stadt will über die Social-media-Kanäle über das weitere Vorgehen informieren. Ähnliches aus Attendorn: „Die Stadtverwaltung Attendorn ist derzeit nur telefonisch zu erreichen. Dienstleistungen im Rathaus sind nur eingeschränkt möglich, E-Mailverkehr derzeit nicht.“ Auch die Gemeinden Kirchhundem und Wenden verkünden auf ihrer Facebook-Seite: „Die Gemeindeverwaltung ist momentan weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Daher können auch keine Termine mit Bürgerinnen und Bürgern im Rathaus wahrgenommen werden.“

