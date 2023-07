Blaulicht Haftbefehl in Attendorn: Einbrecher flüchtet über Balkon

Attendorn. Ein 29-Jähriger ist in ein Haus im Ortsteil Papiermühle eingebrochen. Eine Bewohnerin bemerkt ihn. Der Täter flüchtet zunächst über den Balkon.

Ein 29-Jähriger drang in der Nacht zu Samstag (29.07.2023) in ein Haus in der „Ihnestraße“ im Ortsteil Papiermühle ein. Hierbei wurde er jedoch durch die Bewohnerin des Hauses entdeckt. Die 86-Jährige konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren.

Als die Polizeibeamten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, flüchtete der Mann zunächst über die Balkontür ins Freie. Er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Nach einer richterlichen Vorführung wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

