Freizeit-Tipps Halloween im Kreis Olpe: Monstermäßige Party in Attendorn

Kreis Olpe. In der Attendorner Stadthalle findet erstmalig die „Monster Mash Bash Halloween Party“ statt. Doch nicht nur diese Halloween-Feier findet statt.

Das letzte Oktober-Wochenende steht bevor. Falls Sie noch keine Pläne haben, hier finden Sie wie gewohnt unsere Freizeit-Tipps. Vielleicht ist etwas für Sie dabei.

Mein Tipp

In diesem Jahr findet erstmalig die „Monster Mash Bash Halloween Party“ in der Stadthalle Attendorn statt. Die Gaststätte „der Gast“ präsentiert am Dienstag, 31. Oktober, diese monstermäßige Party und hat drei Top-DJs eingeladen (Toby DEE, Felix Harrer & Dave Curtis), um richtig einzuheizen. Verkleidung ist natürlich erwünscht: „Wir freuen uns auf zahlreiche Monster, Hexen, Zombies und Co.“

Eintritt ist ab 18 Jahre, Karten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro.

Mal was anderes

Der Siegener Autor Ralf Strackbein stellt am Freitag, 27. Oktober, seinen neuesten Siegerlandkrimi im Museum Wilnsdorf vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, eine halbe Stunde vorher ist Einlass. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro sind in der Bibliothek und dem Museum Wilnsdorf erhältlich. Diesmal muss Privatdetektiv Tristan Irle den plötzlichen Tod eines Heimatvereinsvorsitzenden aufklären. War es ein Unfall, Selbstmord oder sogar Mord? Das Opfer, ein Kräutertee-Liebhaber, engagierte sich leidenschaftlich im Dorf und leitete überdies eine Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes. Waren die vielen Aktivitäten des Mannes jemandem ein Dorn im Auge?

Nicht alle scheinen von den guten Absichten des Opfers überzeugt gewesen zu sein. Und warum interessiert sich plötzlich ein Landtagsabgeordneter für das kleine Dorf? Dann geschieht ein weiteres Unglück, was den Detektiv und die Polizei vor ein Rätsel stellt.

Für die Kleinen

Aufgepasst, liebe Kinder: Eine gruselige Halloween-Party findet statt am Montag, 30. Oktober, ab 17 Uhr im Irle-Brauhaus in Siegen (Hauptstraße 18). Zum Grusel-Programm gehört unter anderem eine Hexenhaus-Hüpfburg, zudem warten Dosenwerfen und Kürbisschnitzen.

Anmeldungen sind möglich via WhatsApp unter der Telefonnummer 0159/04832760.

Sporthighlight der Woche

Der seit vier Spielen ungeschlagene Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl plant am Sonntag gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund seinen dritten Heimsieg in Folge. Anstoß in der H&R-Arena ist um 15.30 Uhr.

