Handball-Mädels beim Live-Treff Drolshagen: „Tolles Event“

Drolshagen. Zum Auftakt der Live-Treff-Reihe in Drolshagen kamen verhältnismäßig wenig Menschen. Trotzdem: Die Open-Air-Konzerte haben schon richtige Fans.

Umsonst & draußen ist seit Jahren ein erfolgreiches Format. Auf Marktplätzen oder anderweitigen zentralen oder beliebten Orten treffen sich Menschen zum Austausch und um bei Livemusik gemeinsam zu feiern. In Attendorn heißt das Format „Kultursommer“, in Olpe „donnerstags auf dem Marktplatz“. In Drolshagen titelt es „Live-Treff“. Seit mittlerweile 2018 zieht der „Live-Treff“ regelmäßig mehrere hundert Besucher aus der Kernstadt und den umliegenden Ortschaften auf den historischen Marktplatz und genießt einen hohen Stellenwert in der Rosestadt.

Vergangenen Freitag nun war der Auftakt zu insgesamt fünf Freitagabenden mit einer bunten Mischung an Musik für jeden Geschmack. Gleichwohl – und das mag erstaunen – hatten sich bis etwa 20 Uhr nicht mehr als etwa einhundert Menschen eingefunden. Woran lag es? An dem unbeständigen Wetter? An den Ferien, die noch bis Ende der ersten Augustwoche dauern? An der Band zumindest kann es nicht gelegen haben. Denn die Organisatoren – die Stadt Drolshagen, Drolshagen Marketing und die Agentur „Okay – Künstler & Acts“ – hatten „Hännes“ aus der Domstadt Köln eingeladen, im Gepäck Lieder und Gassenhauer der Bläck Fööss, Höhner, Paveier, Räuber, Brings, Kassalla, Cat Ballou und Klüngelkoop sowie eigene Kompositionen, die allesamt „Et kölsche Jeföhl“ authentisch transportierten.

Maria Schneider, Bernadette Stracke und Helena Siewer (v.l.) freuen sich über die Musik aus der Domstadt. Foto: Birgit Engel

„Ich finde die Musik ganz toll. Ich bin gebürtig aus Köln, dort würden jetzt alle tanzen“, so Monika aus Olpe, die mit ihrer Freundin aus der Kreisstadt gekommen war. „Ich finde es mega. Allerdings bin ich etwas traurig, dass so wenige Menschen das Angebot nutzen. Es ist doch so: Unser Drolshagen ist das, was die Menschen daraus machen“, resümierte Helena Siewer, die mit ihrer Familie vor Ort war. „Das Konzert heute Abend ist doch eigentlich etwas für jedermann. Und gerade für Drolshagen als Karnevalsstadt. Aber man muss es selbst füllen“, ergänzte Maria Schneider, die aus dem Sauerland stammt, jetzt in Duisburg lebt. „Sehr gut“, findet ebenso Bernadette Stracke aus der Rosestadt den Live-Treff und insbesondere die kölsche Tön im Schatten von St. Clemens.

Ihren großen Spaß hatten auch die Handball-Mädels des TuS 09 Drolshagen, die das Bierrondell an diesem Abend bewirtschafteten. „Es ist ein tolles Event für die Menschen hier und aus der Umgebung. Und für uns gut für die Mannschaftskasse“, so die jungen Sportlerinnen, während Hännes „Alles weed joot“ oder „Alle Jläser huh“ zum Besten gaben. Fazit: worin auch immer der Grund lag, dass der „Live-Treff“ zum Auftakt vergleichsweise wenig Besucher verbuchen konnte – die, die da waren, haben das Ambiente, die Musik und die Geselligkeit genossen.

Am kommenden Freitag (4. August) geht’s weiter. Dann kommt „Grandmamas Backside“ aus Erndtebrück mit Rock und Pop der 1990er Jahre. Es folgt am 11. August mit „Sing mit Mille“ ein Mitsing-Konzert mit Karaoke-Part. Am 18. August gibt es Coverrock von „Dukes Trio“. Den Abschluss am 25. August macht „Zeiler und Bender“ mit zeitlosen Songs quer durch die Musikgeschichte.

