Handwerker-Familie

Moritz Dommes besuchte vor seiner Ausbildung die St.-Barbara-Realschule in Meggen, in seiner Freizeit spielt Moritz Dommes Fußball in der ersten Mannschaft des FC Langenei-Kickenbach.

Moritz ist nicht der einzige Landessieger beim Leistungswettbewerb aus dem Hause Dommes. 2017 wurde sein älterer Bruder Jan (23) bei der Landesbesten-Ehrung NRW in der Mercatorhalle Duisburg bester Maurer in NRW. Auch er erreichte in der Gesellenprüfung fast die volle Punktzahl.