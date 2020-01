Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hans-Georg Völmicke: Abbruchquote sehr gering

1. Wie viele Menschen unterstützt das Jobcenter für den Kreis Olpe über das Teilhabe-Chancengesetz?

Seit Einführung des Gesetzes konnten 36 Langzeit-Arbeitslose durch die Förderung in ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden, 32 Fälle laufen aktuell noch, die Abbruchquote ist sehr gering.

Hans-Georg Völmicke, Jobcenter für den Kreis Olpe. Foto: Privat / WP

2. Seit wann gibt es das Gesetz und welcher Personenkreis kann davon profitieren?

Das Gesetz ist zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Arbeitgeber, die Langzeit-Arbeitslose einstellen, können Lohnkostenzuschüsse erhalten. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt sieht zum einen Fördermöglichkeiten für Arbeitslose, die mindestens 25 Jahre alt sind und innerhalb von sieben Jahren mindestens sechs Jahre Arbeitslosengeld II bezogen haben, vor. Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt beträgt in den ersten beiden Jahren 100 Prozent, mit jedem weiteren Jahr verringert er sich um 10 Prozent bei einer maximalen Förderdauer von fünf Jahren. Personen, die in den letzten fünf Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben, können ebenfalls von der Fördermöglichkeit profitieren, unter anderem, wenn sie ...schwerbehindert sind.

3. Spielt die Größe des Unternehmens eine Rolle für eine Förderung?

Die Förderung ist unabhängig von den Unternehmen. Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bei allen Arten von Arbeitgebern, unabhängig von Branchen oder Größe.