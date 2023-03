Hanseakademie in Attendorn bietet spannende Bildungsangebote

Attendorn. Zusammen mit der Uni Siegen bietet die Stadt Attendorn zum Sommersemester neue Lehrveranstaltungen an. Diese Vorlesungen stehen auf dem Programm.

Nach der Vertragsverlängerung zwischen der Stadt Attendorn und der Uni Siegen geht die Hanseakademie im Sommersemester 2023 und im Wintersemester 2023/24 in die nächste Runde.

Mit der Hanseakademie gibt es in Attendorn seit 2022 ein Bildungsangebot der Universität Siegen. Dem Projekt ging eine Initiative des Seniorenrates voraus, und im Sommersemester 2022 nahm die Akademie ihre Lehrtätigkeit in Attendorn auf. Für einen Semesterbeitrag von 100 Euro können Interessierte alle Lehrveranstaltungen sowie die Angebote der Mittwochsakademie in Olpe und Siegen nutzen und sich zudem als Gasthörer an der Universität Siegen einschreiben. Teilnahmevoraussetzungen und Altersvorgaben gibt es dabei nicht.

Neue Zielgruppen miteinbeziehen

Bei der Vertragsverlängerung im Attendorner Rathaus erklärte Professor Dr. Stephan Habscheid, Leiter der Mittwochsakademie der Uni Siegen, wie wichtig der Universität die Lehre auch außerhalb des Standortes Siegen ist. Entscheidend sei dabei vor allem die Einbeziehung neuer Zielgruppen. Mit der Mittwochsakademie, in deren Konzept auch die Hanseakademie eingebunden ist, bietet die Uni bereits seit mehr als zehn Jahren im Siegener Stadtgebiet und in Olpe Wissenschaft für alle Menschen an – unabhängig von der Vorbildung.

Attendorns Kämmerer und Kulturdezernent Klaus Hesener freut sich über die Fortführung der Kooperation: „Das Angebot der Hanseakademie ist für Attendorn ein großer Gewinn. Wir können in der Stadt hochkarätige Vorträge von namhaften Fachleuten und Experten anbieten, die ein breites Publikum mit ihrem Wissen fesseln.“

Zur Eröffnung des diesjährigen Sommersemesters hält der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Kutzner am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr im Attendorner Rathaus den Vortrag „Fridays for Future, Klebeaktionen, Platzbesetzungen: Generationenkonflikt? Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat? Wie begegnen wir angemessen diesem Anliegen?“. Zu diesem Event sind alle Attendorner eingeladen.

Ab Dienstag, 2. Mai, nimmt die Hanseakademie wieder ihren offiziellen Vorlesungsbetrieb im Rathaus auf. Die Seminare finden dienstags im Ratssaal statt. Der Eingang befindet sich am Klosterplatz.

Im Sommersemester spricht der Musik- und Literaturwissenschaftler Dr. Axel Diller von 16 Uhr bis 17.30 Uhr über „Die Musik großer Komponisten im Spiegel der Literatur“. Axel Diller hatte bereits im vorigen Sommersemester ein anschauliches und beliebtes Seminar über Schuberts Lieder gehalten.

Der Osteuropa-Historiker Dr. Daniel Müller, der zur Eröffnung der Hanseakademie einen Vortrag zur russischen Geschichte gehalten hatte, bietet aus dem Fachbereich Geschichte anschließend um 18 Uhr eine Vorlesungsreihe mit dem Thema „Eine kleine Geschichte Russlands und der Ukraine – wie geht es weiter mit der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Diktaturen?“

Anmeldungen: Annalena Penner vom Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren unter 02722/64123 oder sozialamt@attendorn.org. Weitere Informationen zum Inhalt der Lehrveranstaltungen gibt es beim Attendorner Seniorenrat (Jürgen Aubert, 02722/630980).

