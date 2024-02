Haushalt Drolshagen: Stadtbad zu und Steuern rauf

Drolshagen Bürgermeister und Kämmerer mit drastischen Sparvorschlägen. Der Stadt soll in jedem Fall der Haushaltsausgleich erspart werden.

Der Hacker-Angriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT hat in der Stadt Drolshagen zu einem ungewöhnlichen Vorgehen in Sachen Haushaltseinbringung geführt: Erstmals in der Geschichte der Stadt wurde der Entwurf nicht von Kämmerer und Bürgermeister im Rahmen einer Ratssitzung den Stadtverordneten vorgestellt, sondern auf elektronischem Wege versandt. Unmittelbar nach dem Drücken des „Absenden“-Knopfs stellten Bürgermeister Uli Berghof (CDU) und Kämmerer Rainer Lange den Entwurf im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus der Öffentlichkeit vor. Und Bürgermeister Berghof machte kein Hehl daraus, dass ihm klar sei, welcher zentrale Punkt wohl alles andere in der Diskussion überschatten werde. Denn die Verwaltungsspitze schlägt einen schmerzhaften Schritt vor, um die Finanzen der Stadt in den nächsten Jahren überhaupt noch im Griff halten zu können: die Schließung des Stadtbades. Und zwar nicht irgendwann, sondern bereits zum Ende des laufenden Jahres.

Gleichzeitig wollen Berghof und Lange die Steuern anheben: die Grundsteuern A und B um jeweils 15 Prozent und die Gewerbesteuer um 5 Prozent. Für Insider der klare Hinweis: Hier ist nicht von Prozentpunkten, sondern von echten Prozent die Rede. Die Hebesätze würden dann, folgen die Stadtverordneten dem Vorschlag, bei der Grundsteuer A von 276 auf 317 Prozent, bei der Grundsteuer B von 547 auf 629 Prozent und bei der Gewerbesteuer von 466 auf 489 Prozent erhöht (ausführlicher Bericht folgt).

