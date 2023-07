Heggen erlebt längstes Jungschützenschießen der Geschichte

Jonas Dirr ist der neue Jungschützenkönig in Heggen. Ihm zur Seite als Königin steht Lara Borgman.

Heggen. Mit dem 189. Schuss kürt sich Jonas Dirr zum neuen Jungschützenkönig in Heggen. Er regiert zusammen mit Lara Borgmann.

Nach dem längsten Jungschützenschießen in der Vereinsgeschichte des Schützenvereins Heggen konnte Jonas Dirr schließlich jubeln. Ganze 189 Schuss brauchten die Anwärter Louis Brüser, Jan Mertens, Noah Wilmes, Jonas Dirr, Maarten Behlau und Simon Kümhof, um den Kugelfang zu leeren. Zuvor hatte sich Maarten Behlau mit dem 8. Schuss den Apfel, Jonas Dirr mit dem 25. Schuss das Zepter und Simon Kümhof mit dem 69. Schuss die Krone gesichert.

Für Jonas Dirr war es der erste Versuch. Der 20- Jährige Landschaftsgärtner zählt den Jugendelferrat und das Angeln zu seinen Hobbys. An seiner Seite geht Lara Borgman als Königin. Die 16-jährige ist Schülerin des St. Ursula Gymnasiums in Attendorn und reitet in ihrer Freizeit.

