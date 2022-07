Heggen: Motorroller erfasst Motorradfahrerin - und flüchtet

Heggen. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Ein unbeleuchteter Motorroller hat in Heggen eine Motorradfahrerin erfasst. Verursacher fährt weiter.

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Rollerfahrer mit Beifahrer hat sich am Mittwochabend (27. Juli) gegen 22.20 Uhr auf der L 539 in Heggen ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 53-Jährige die Kreisstraße 7 aus Dünschede kommend in Richtung Finnentrop. Aufgrund einer Baustellenampel musste sie vor der Einmündung in Richtung der Landstraße halten. Als sie bei grünem Licht anfuhr, kam von links ein unbeleuchteter Motorroller angefahren, der die 53-Jährige erfasste. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich. Der Unfallverursacher flüchtete gemeinsam mit seinem Sozius in Richtung Attendorn.

Eine vor Ort anwesende Zeugin verständigte sofort die Polizei sowie die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die 53-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass weitere Zeugen dem Unfallverursacher gefolgt waren, sodass schließlich der Motorrollerfahrer am Unfallort gemeinsam mit einem Zeugen eintraf. Sein Beifahrer erschien ebenfalls kurze Zeit später auf der Polizeiwache. Bei der Befragung durch die eingesetzten Beamten gab der 22-Jährige die Flucht zu. Er stand auch unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Die Polizisten untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

