Heggen: Zepter für „einen der größten Narren des Dorfes“

Volker II. Korte aus dem Hollenbock ist der neue Prinz in Heggen und damit „einer der größten Narren des Dorfes und darüber hinaus“, so Vizepräsident Thomas Buchmann, der die Prinzenproklamation am Samstagabend für den erkrankten Präsidenten Jürgen Sprenger übernahm.

Der Jubel war groß, als der 31-Jährige ehemalige Major der Prinzengarde demaskiert wurde. Nicht nur die Garden und seine Freundin Nadine Höbelheinrich, Trainerin der Prinzengarde, waren außer Rand und Band, auch im Dorf ist Volker bestens bekannt und beliebt.

Der Erodierer bei der Firma HMT in Attendorn betreibt noch seinen „Korte Gartenservice“ und ist Offizier an der ersten Fahne. „Jede zweite ungerade Woche“ ist sein Stammtisch mit Freunden. 2008 schwang er das Zepter als Jugendprinz und tanzte seit 2011 bis vergangenem Jahr in der Prinzengarde.

Lange Liste der Prinzen-Anwärte in Heggen

„Ich kann doch nach 14 Jahren aktive Zeit in der KG nicht einfach aufhören“, so die neue Tollität bei seiner Prinzenansprache. „Ich wollte meine jecke Zeit gern mit der Prinzenwürde krönen.“ Doch zunächst sah das schlecht aus, denn die Liste der Bewerber erstreckt sich über einige Jahre. Schließlich steckte ihm Präsident Jürgen Sprenger beim Brötchen holen, dass es möglich wäre.

„,Wir haben euch etwas mitzuteilen’, so haben wir es auf Weihnachten unseren Familien erzählen wollen. Das sorgte durch die Formulierung allerdings zunächst für ungeahnte Reaktionen“, schmunzelte die Tollität. „Mein Bruder Ralf schaute missmutig auf das Weinglas in der Hand von Nadine. Meine Mutter rief, jetzt wollen sie heiraten. Meine Schwiegermutter sagte: Oh Gott, zwei Enkelkinder in einem Jahr.“

Buntes Programm mit „Twerse Lümmel“ und „Trio Pastorale“

Doch die beiden konnten das Missverständnis schnell auflösen und so freute sich die Familie, die natürlich am Samstag in der Halle war, mit dem jecken Paar über die Prinzenproklamation. Großer Jubel auch bei der Prinzengarde, bei der sich Volker allerdings für die Farbe des Kostüms entschuldigte. „Die hatten nur ein blaues Kostüm, was mir passt.“

Danach startete ein buntes Programm, was mit der Verabschiedung von Prinz Frank II. (Mertens) begann. Das Programm lag dabei hauptsächlich in der Hand von örtlichen Akteuren. Als Gäste konnte die Roten Funken aus Attendorn und der „Twerse Lümmel“ alias Christian Höffer auf der Bühne begrüßt werden. Für Stimmung sorgte auch wieder das „Trio Pastorale“ mit Pastor Jochen Andreas, Gottfried Bertels und Michael Rüßmann.

Die musikalische Gestaltung des Abends lag in den Händen der „Brandstifter“. Das Programm endete traditionell mit dem „Heggener Kindchen“, bevor bis weit nach Mitternacht in der Halle weiter gefeiert wurde.