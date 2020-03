Heimat-Check: Wie gefällt Ihnen das Leben im Kreis Olpe?

Kreis Olpe. Wie gern leben Sie im Kreis Olpe? Beim Heimat-Check ist Ihre Meinung gefragt. Stellen Sie Ihrer Stadt oder Gemeinde ein Zeugnis aus!

Wie gerne leben Sie in Ihrem Ort? Wie sicher fühlen Sie sich? Wie beurteilen Sie Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, Freizeit- und Gastronomieangebot oder die Parkplatzsituation? Wir möchten es genau wissen und starten den großen Heimat-Check für den Kreis Olpe.

Sie können dabei Ihrem Ort ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung.

Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr?

Ergebnisse des Heimat-Checks ab Mitte Mai

Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie dann auch die Bewertungen der einzelnen Orte.

Am Ende unserer Umfrage haben Sie die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Zum Beispiel: Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Ort gerne lesen möchten? Über welches Thema aus Ihrem Ort soll die Lokalredaktion berichten? Gibt es in Ihrem Ort beispielsweise eine Stelle, an der immer wieder illegal Müll abgeladen wird?

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards. Vielen Dank an alle Teilnehmer.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten!