Heimatpreise 2023 stehen fest: Doppelsieg nach Grevenbrück

Lennestadt Bilderbuchpfad und eigener Heimatkanal im Dorf-TV: Stadt Lennestadt zeichnet ungewöhnliche Projekte mit Heimatpreisen aus.

Der Heimatverein Grevenbrück, der Kindergarten Ratz & Rübe, ebenfalls aus Grevenbrück, und die Antennengemeinschaft Langenei-Kickenbach sind die Gewinner der Heimatpreise 2023 in der Stadt Lennestadt. In der Sitzung des Stadrates wurden sie geehrt und ihre Verdienste durch die Jurymitglieder Christa Orth-Sauer und Jürgen Kalitziki vorgestellt.

Für den Stadtheimatpfleger war es eine besondere Freude, die Laudatio für den 1927 gegründeten und immer noch sehr agilen Heimatverein Grevenbrück (305 Mitglieder) zu halten, in dem er selbst Mitglied ist. Die Leistungen und Verdienste des Vereins gehen weit darüber hinaus, was ein ehrenamtlicher Verein normalerweise leistet. Bei der Fülle der Betätigungsfelder in Sachen Kultur- und Brauchtumspflege sowie der Förderung des kulturgeschichtlichen Bewusstseins konnte der Laudator nur einige besonders hervorheben: die Erstellung der Jubiläums-Ortschronik mit über 900 Seiten, die Herausgabe des viel beachteten Jahresheftes seit 1983, die Sammlung und Pflege historischer Gerätschaften der Landwirtschaft, die regelmäßig bei Vorführungen „live“ gezeigt werden. „Der Heimatverein war immer auch mit dem Stadtmuseum verbunden“, so Kalitzki, organisierte dort Sonderausstellungen und übernahm viele Jahre Aufsichtsdienste. Zudem entspreche die Arbeit des Heimatvereins exakt den erarbeiteten Preiskriterien: „Inhaltlich beschäftigt man sich mit der Geschichte, den Menschen der Stadt Lennestadt. Alle Maßnahmen sind langfristig und nachhaltig angelegt. Für die Öffentlichkeit sind die Projekte zugänglich nutzbar“, ergänzte die Stadtverwaltung. Der Heimatverein freut sich nun über ein Preisgeld von 2500 Euro.

Der zweite Heimatpreis ging ebenfalls nach Grevenbrück, an den Kindergarten Ratz & Rübe. Der Kindergarten ist ständiger Begleiter der örtlichen Veranstaltungen wie Drachenfest, Kartoffelmarkt oder Weihnachtsmarkt. So wird schon den Kindern ein aktives Dorfleben vermittelt. Mit der geplanten Erstellung eines „Veischeder Bilderbuchpfads“ möchte der Kindergarten in Kooperation mit dem Elternverein ein neues Kulturprojekt ins Leben rufen. Die Kinder werden in alle Arbeiten einbezogen. 17 Stationen sollen entstehen und ein neues, zum Teil digitales Projekt für Lennestadt, welches Lesen und Bewegung in der Natur miteinander verbindet - und das für Jung und Älter. „Mit der Erstellung des Bilderbuchpfads werden Kinder animiert, in die Natur zu gehen und so ihre Heimat besser kennenzulernen.“ Außerdem werde so das Interesse an Büchern geweckt, sagte Laudatorin Christa Orth-Sauer.

12 Bewerbungen aus acht Dörfern Für den Heimatpreis 2023 waren in Lennestadt 12 Bewerbungen, verteilt auf acht Ortschaften, fristgerecht eingereicht worden, zwei mehr als im Jahr zuvor. Der Heimatpreis wird ausgelobt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro stammt aus der Landeskasse. In der Jury wirkten mit: Kerstin Bauer (UWG), Heinz Vollmer (SPD), Peter Meier (CDU), Andreas Verbeek (Bündnis 90/Grüne), Jürgen Kalitzki (Stadtheimatpfleger) und Tobias Puspas (Bürgermeister der Stadt Lennestadt).

Außergewöhnlich ist das Projekt, das die Antennengemeinschaft Langenei-Kickenbach eingereicht hatte. „Der Name ist in diesem Zusammenhang irreführend, denn der Verein leistet wichtige Basisarbeit für die Ortsgeschichte“, sagte Laudator Jürgen Kalitzki. Der Verein ist seit 1990 mit einem eigenen Heimatkanal aktiv. 440 Wohneinheiten haben die Möglichkeit, alle zwei Wochen zu festgelegten Sendezeiten, die Vergangenheit ihrer Heimat filmisch am heimischen TV-Gerät zu erleben. 60 bis 70 Minuten ist der Verein dann auf Sendung und zeigt historisches Film- und Fotomaterial. Dafür wurden Super8-Filme, VHS-Videos und viele Fotos gesichtet, digitalisiert – und somit archiviert. „So werden Zeitdokumente gesammelt und gesichert“, so der Laudator. Bisher wurden 50 Filme produziert und 6000 Fotos bearbeitet. Der dritte Heimatpreis ist mit 500 Euro dotiert.

Die gute Beteiligung zeige das nach wie vor große Interesse an der Auszeichnung, so Martin Steinberg, Bereichsleiter Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. „Egal, ob stille Helfer – oder Organisationen, die seit Jahren und Jahrzehnten für ihren Ort und somit für unsere Stadt, unsere Heimat aktiv sind: Sie alle sind ein Zeugnis für professionelles Ehrenamt, ohne das unser Zusammenleben kaum vorstellbar wäre“, so Steinberg.

