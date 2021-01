Heimatstimmen: 75 Jahre nach dem Ende des Weltkrieges

Kreis Olpe. Die neue Ausgabe der Heimatstimmen ist da: unter anderem mit vielen interessanten Geschichten der Nachkriegszeit.

Mit der neuen Ausgabe von „Südsauerland“ beendet der Kreisheimatbund Olpe seine diesjährige Titelserie „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“. Die Umschlagseiten sind dem Thema „Entnazifizierung“ gewidmet.

Nazis auf der Spur

Hans Bode Thieme zeigt an Beispielen auf, wie auch im Kreis Olpe engagierte Nationalsozialisten höchstens für kurze Zeit von der Bildfläche verschwanden und sich schon bald wieder als Lehrer oder höhere Beamte betätigen konnten.

Walter Stupperich beschreibt Kriegsschicksale anhand von Gefangenenbriefen Oberveischeder Familien, aus der Sicht eines Zehnjährigen schildert Heinz Schneider die ersten Monate des Jahres 1945 in Gipperich bei Drolshagen. Günther Gröger, der in Niederschlesien aufwuchs, berichtet, wie er als Elfjähriger den Einmarsch der Roten Armee und die Vertreibung erlebte, anschließend die ersten Jahre in Notunterkünften verbrachte und schließlich Volksschullehrer im Kreis Olpe wurde. Ulrich Rauchheld zeigt das Schicksal des Franz Peters aus Bilstein auf, der 1941 als 22-jähriger in Hadamar ermordet wurde.

Chronik von Bruno Heide

In einer kompakten Chronik gibt Bruno Heide einen Überblick über die Geschichte des Meggener Bergbaus. Gabriel Isenberg präsentiert in ähnlich straffer Form sein Orgelinventar für den Kreis Olpe.

Drei Beiträge widmen sich den bundesweit gekürten Naturwesen des Jahres 2020 und ihren Vorkommen im Südsauerland: Tollkirsche, Brombeerzipfelfalter und Westerwälder (auch Siegerländer) Kuhhund.

Die diesjährigen Preisträger des Wettbewerbs „Heimat lebt!“ Marie Sprenger, Mike Warnecke und Matthias Rosenthal werden gewürdigt.

In einem Nachruf erinnert Monika Löcken an Lidwina Cordes, Wendener Hütte, zu deren Vermächtnis allein 80 Gedichte in Wendsch Platt gehören.

Otto Höffers Funde und Hinweise aus dem Archiv des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen, die „Heimatchronik“ für das dritte Quartal 2020 von Hans-Werner Voß, Buchbesprechungen und Veranstaltungshinweise ergänzen die aktuelle Folge.

Die Zeitschrift des Kreisheimatbundes Olpe ist für 4 Euro erhältlich im Buchhandel. Bestellungen sind auch telefonisch oder per E-Mail möglich, auch in der Geschäftsstelle des KHB: E Mail d.clemens@kreis-olpe.de, Tel. 02761/81593.