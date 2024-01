Heimische Bauern lassen Sauerländer Berge erleuchten

Kreis Olpe/Berlin. Die heimischen Landwirte setzen am Sonntag mit ihren Traktoren ein helles Zeichen Richtung Berlin. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Während die Aktionswoche der Landwirte am kommenden Montag, 15. Januar, in Berlin in eine große Demonstration mündet, senden die Landwirte aus dem Kreis Olpe, die nicht in die Bundeshauptstadt fahren, ein starkes Zeichen aus der Heimat. Das teilt Barbara Kruse mit, Pressesprecherin des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) für die Kreise Olpe, Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein. Kruse: „Im Kreis Olpe senden die Landwirte, die nicht mitfahren, vorab am Sonntagabend ein freundliches Licht an die Berlinfahrer. Am Sonntag, 14. Januar, erleuchten sie in kleinen Gruppen, ohne Traktor-Konvoi, mit Rundumleuchten ihrer Traktoren von 19 bis 22 Uhr zahlreiche Berge – oder auch Anhöhen – im Kreisgebiet.“ Die Aktion steht unter dem Motto: „Freundliches Licht für Berlin – Landwirte lassen die Berge erleuchten“. Dafür stellen die Landwirte ihre Traktoren mit Rundumleuchten weithin sichtbar auf. Die kleinen Gruppen von maximal fünf Schleppern fahren nicht im Konvoi, sondern einzeln in ihrem Heimatort zu den markanten Punkten.

Kruse: „Nach wie vor stehen die Themen Agrardieselsteuerbefreiung und KFZ-Steuerbefreiung im Bundeshaushalt 2024 im Fokus der Forderungen, die am Montag in Berlin bei der Kundgebung noch einmal bekräftigt werden.“

Organisiert wird die Aktion der heimischen Bauern vom Landwirtschaftlichen Kreisverband Olpe - gemeinsam mit Akteuren des Vereins „Land sichert Versorgung NRW“. In den jeweiligen Orten sind die Vorsitzenden der landwirtschaftlichen Ortsverbände im WLV Ansprechpartner für die Organisation des Abends, der mit den zuständigen Behörden abgestimmt wurde.

