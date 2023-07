Julian Schmidt und Alicia Schulte sind das neue Königspaar in Heinsberg.

Schützenfest Neuer Schützenkönig in Heinsberg: Hobbyjäger traf am besten

Heinsberg. 142-mal knallte die Büchse, dann stand Julian Schmidt als neuer König der Heinsberger Schützen fest.

Julian Schmidt und Alicia Schulte sind das neue Königspaar des Schützenvereins Heinsberg. Geplant war das nicht, dennoch war die Freude groß bei dem 26-jährigen Spezial-Rohbau-Facharbeiter, als der Vogelrest nach dem 142. Schuss zu Boden fiel. Mit dem Hobbyjäger regiert nun Alicia Jung (25), medizinische Fachangestellte von Beruf. Mitbewerber um den Königstitel waren Max Jungermann, Manuel Huppertz und Christoph Kordes. Apfel und Zepter traf „ihre Majestät“ Julian selber, die Krone schoss Michael Becker.

Nicolas Steckel und Franziska Lillpopp strahlen nach dem Königsschuss als neues Jungschützenkönigspaar. Foto: Michael Meckel

„Ich freu mich sehr“, sagte Nicolas Steckel, der neue Jungschützenkönig. Der 21-Jährige, von Beruf Schreiner, machte an der Heinsberger Vogelstange am Samstag den ersten und den letzten Schuss bei den Jungschützen. Darauf kommt es schließlich an, es war der 148. Somit ist er jetzt neuer Jungschützenkönig, obwohl er dies gar nicht geplant hatte. Mit ihm freut sich Franziska Lillpopp (20) aus Altenhundem. Die Lehramtsstudentin wird den König nun als Jungschützenkönigin durch das Schützenjahr begleiten.

+++ Lesen sie auch: Saalhausen: Das ist der neue Jungschützenkönig +++

Zu den Hobbys der neuen Majestät zählen die Feuerwehr und alte Traktoren. Mitbewerber im Kampf um die Jungschützenkette waren unter anderem Kilian „Kälbchen“ Löcker und Leon Klünker. Die Krone des Vogels schoss Maximilian Hoffmann, den Apfel Hanno Hennrichs und das Zepter Daniel Fischer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe