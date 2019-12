Mehr als 200 Großeltern und Eltern waren der Einladung der Grundschule Heinsberg zum Opa- und Omatag gefolgt.

Heinsberg: Seit 34 Jahren Seniorentag an der Grundschule

Heinsberg/Kirchhundem. Generationenübergreifenden Unterricht könnte man die Veranstaltung auch nennen, die sich seit 34 Jahren an der Katholischen Grundschule in Heinsberg einmal jährlich im Advent abspielt. Denn dann lädt die Schule, wie am Montag, alle Großeltern ihrer 139 Schülerinnen und Schüler in die Schule ein.

Zunächst genießen die Omas und Opas mit ihren Enkeln ein leckeres Frühstück in den Klassenzimmern, zubereitet von den Eltern. Anschließend beginnt traditionell mit einem Gottesdienst ein adventliches Programm in der Sporthalle der Schule, mit Singen, Tanzen und Vorträgen. Alle Schülerinnen und Schüler aus den vier Jahrgangsstufen machen dabei aktiv mit.

200 Gäste in der Schule

Doch bevor es gestern losgehen konnte, mussten erst einmal weitere Sitzgelegenheiten aufgebaut werden, denn rund 200 Großeltern und Eltern waren am Montagmorgen der Einladung in die Bergstraße gefolgt. Schulleiterin Gertrud Held freute sich über den großen Zuspruch der Traditionsveranstaltung: „Der Advent und diese Veranstaltung haben bei uns in der Schule einen großen Stellenwert“.

Sie konnte zudem eine Premiere ankündigen: Die jungen Instrumentalisten, die im Rahmen des Offenen Ganztags in Kooperation mit den drei Musikvereinen Albaum, Heinsberg und Rinsecke-Oberhundem ausgebildet werden, hatten ihren ersten Auftritt und meisterten diesen mit Bravour.