Helden: Das ist der neue Jungschützenkönig im Jubiläumsjahr

Pierre Louis Platte und Marie Humberg, das neue Jungschützenkönigspaar in Helden.

Helden. Die erste Majestät in Helden steht fest. Drei junge Männer lieferten sich einen spannenden Wettkampf.

Pierre Louis Platte ist die erste Majestät beim Jubiläumsschützenfest in Helden. Der 17-jährige Abiturient holte am Freitagnachmittag mit dem 61. Schuss den Vogel von der Stange. Mit ihm freut sich seine Freundin Marie Humberg (18), ebenfalls Abiturientin, die nun als Jungschützenkönigin an der Seite der neuen Majestät regiert.

Vater Christof Platte und Großvater Josef "Seppl" Platte (rechts) freuen sich mit dem neuen Jungschützenkönig Pierre Louis Platte. Foto: Meinolf Lüttecke

Der neue König hatte zuvor bereits die Krone und den Apfel des Vogels getroffen und damit seine Schießkünste unter Beweis gestellt, zum Nachsehen der Mitbewerber Johannes Ostermann (Zepter) und Levin Böcher. „Ich bin stolz wie Oscar“, sagte der junge Mann nach seinem Königsschuss. Stolz waren auch Vater Christof und Opa Josef „Seppl“ Platte, der vor 61 Jahren in Helden regierte.

In seiner Freizeit spielt Pierre Louis Fußball in der A-Jugend des FSV Helden und widmet sich dem Golfsport im Golfclub Repetal.

