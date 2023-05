Helden: Junge (6) bei Fahrradunfall schwer verletzt

Helden. Ein sechsjähriger Junge wurde bei einem Fahrradunfall in Helden schwer verletzt. Er prallte gegen einen Pkw.

Bei einem Verkehrsunfall in Helden wurde ein Junge (6) verletzt. Auf der Dorfstraße in Helden befuhr der Junge gegen 8.50 Uhr mit seinem Rad die Straße in absteigender Richtung. Zeitgleich rollte ein Pkw von einem Parkplatz auf die Dorfstraße. Das Kind konnte sein Rad nicht mehr stoppen und fuhr in die Seite des Autos. Daraufhin stürzte der Junge und verletzte sich. Der 6-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

