Helden: König von 2015 schnappt sich die Kaiserkette

Helden. Jubiläumskaiser, diesen Titel kann ihm keiner mehr nehmen. Bernd Schmidt hat das nötige Glück an der Heldener Vogelstange.

Der neue Kaiser der Schützenbruderschaft Helden strahlte mit der untergehenden Sonne um die Wette. Bernd Schmidt hat es geschafft: Im ersten Versuch, die Kaiserwürde zu erwerben, holte der 64-Jährige acht Jahre nach seinem Königsschuss am Freitagabend den Vogel aus dem Kugelfang. 85 Schuss vertrug das Wappentier, dann war der Wettkampf am Gewehr, bei dem neben Schmidt noch Thomas Menke, Elmar Vogt, Christian Rinscheid und Jürgen Eckel mitmischten, entschieden. Mit der neuen Majestät, im Beruf Leiter des Technischen Services bei den Gebr. Kemper in Olpe, regiert nun Gattin Michaela (61), Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes in der Helios-Klinik in Attendorn. Es freuen sich mit den Kaiser-Eltern die erwachsenen Kinder Julia und Tobias nebst Familien.

In seiner Freizeit widmet sich der neue Kaiser der Familie, der Schützenbruderschaft und dem FSV Helden, wo er zusammen mit Sohn Tobias die zweite Mannschaft coacht. Die „Preise“ des Schützenvogels trafen Christian Rinscheid (Krone), Richard Dickel (Zepter) und Bernhard Menke (Apfel).

Am Samstag und Sonntag wird das 75-jährige Bestehen der Schützenbruderschaft ausgiebig gefeiert, bevor es am Montag an der Heldener Vogelstange beim Schießen auf den Königsvogel wieder spannend wird.

