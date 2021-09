Helden: Mit 84 Jahren erste eigene Kunstausstellung

Helden. Hilde Blümer malt schon seit ihrer Kindheit. Warum sie ihre Bilder erst im Seniorenalter öffentlich ausstellt.

Hobby-Malerin Hilde Blümer hat lange gehadert, bevor sie ihre sehr vielseitigen Bilder, die in mehr als 30 Jahren entstanden sind, einem größeren Betrachterkreis vorstellte. Doch der etwas hartnäckige Dorfverein ließ nicht locker, um die Bilder im provisorischen Dorfhaus „Alte Feuerwehr“ einem größeren Publikum vorzustellen. Bisher hatte Hilde Blümer ihre Gemälde zusammen mit anderen Bildern von VHS-Kursteilnehmern in diversen VHS-Kunstausstellungen präsentiert. Aber das war auch schon lange Zeit her. Diesmal sollte es eine Ausstellung nur mit ihren Kunstwerken werden, so stellte es sich der Dorfverein Helden vor. Die Künstlerin sagte zu. Dann kam die Corona-Pandemie und legte das Vorhaben „auf Eis“. Nachdem es wieder möglich war, eine Ausstellung zu organisieren, wurde Hilde Blümer, die mit ihrem Mann Johannes nur wenige Meter entfernt vom früheren Feuerwehrhaus wohnt, gefragt, ob sie noch zu ihrem Wort stehe. Das bejahte sie.

+++ Lesen Sie auch: Nezahat Baradari (SPD) löst Ticket für Bundestag +++

Da die Künstlerin bereits 84 Jahre ist, bot sich der Dorfverein Helden an, kräftig mit anzupacken. Und so kam eine tolle Ausstellung mit mehr als 60 Bildern zustande. Im geselligen Rahmen, mit einer Weinprobe, fand der erste Termin der Besichtigung statt. Doch eine breitere Öffentlichkeit sollte auch Gelegenheit erhalten, erstmals die aus einigen hundert Motiven zusammengestellte Ausstellung zu besichtigen. Und so kam am vergangenen Freitag nochmals eine große Zahl an Betrachtern ins zukünftige Dorfhaus, so dass selbst die heimische Künstlerin überrascht war.

Hilde Blümer wohnt im ländlichen Helden und da gehören auch Tierbilder in ihre Sammlung. Foto: Meinolf Lüttecke

Sie beantwortete geduldig und gerne alle aufkommenden Fragen. Der Eintritt zum „Heldener Kunst-Café“ war frei und selbst die Freundinnen aus Kinder- und Jugendtagen, Hilde Blümer ist gebürtig aus Elspe, waren gekommen und zeigten ein großes Interesse.. Anschließend konnte noch bei Kaffee und Kuchen im ehemaligen „Spritzenhaus“ geplaudert werden. Da hatte der Dorfverein mit dem Vorsitzenden Klaus Gabriel ganze Arbeit geleistet.

+++ Ebenfalls lesenswert: Ringen um Geburtshilfestation im Attendorner Krankenhaus nicht vorbei +++

„Bereits als Kind habe ich gerne gemalt und für mich war es etwas Besonderes, wenn in der Schule das Fach Kunst an der Reihe war“, so die gebürtige Elsperin im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihre Malarbeiten wurden mit einer guten Note anerkannt. Eigentlich hat Hilde Blümer das Malen seit der Schulzeit immer begleitet. Doch das Ehepaar Hilde und Johannes Blümer zog auch fünf eigene Kinder groß. Da wurde das Hobby der Mutter erst einmal nach hinten gestellt. Doch 1990 kam die Zeit, sich intensiver der Malerei zu widmen und Hilde Blümer meldete sich im VHS-Malkurs von Dozentin Elke Schmitz an. Schmitz brachte den Kursteilnehmerinnnen und -nehmern im Rivius-Gymnasium die Aquarell-Malerei näher. Auch bei den Dozentinnen Monika Rossow und Anne Dresel besuchte die heute 84-Jährige Kurse, um ihr Wissen zu vertiefen. Im Urlaub in Bad Füssing belegte sie ebenfalls einen Malkursus. „Wenn ich ganz allein bin, dann male ich besonders gerne“, erzählt uns die Heldenerin. Sie malt aus dem Kopf, aber auch nach Vorlage. Mit ihrem Mann Johannes geht Hilde Blümer täglich spazieren und da hat sie auch so manches Motiv entdeckt und sagt dann zu ihrem Mann: „Das könntest du auch mal fotografieren“. Johannes Blümer ergänzt im Gespräch: „Wenn man ein wacher Mensch ist, dann sieht man überall was Schönes.“

Auch Hilde Blümer malte die Kapelle Waldenburg. Foto: Meinolf Lüttecke

Gemalt wird auf Aquarellpapier und Leinwand. Holz wurde auch schon mal als Untergrund genommen. Die Künstlerin bevorzugt Aquarellmalfarbe. Aber auch mit Gouache und Bleistift hat sie Bilder erstellt. Beim Malstil probierte sie fast alle Richtungen aus. Nicht an der Staffelei, sondern hauptsächlich auf einem Tisch entstehen die Bilder der Heldenerin. Sie gibt auch schon mal ein Bild ab, sagt aber im gleichen Atemzug: „Fast jeder hängt an seinen Bildern.“