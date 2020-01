Helden. Zauberer Thorsten Rosenthal verzaubert die Kinder.

Helden: Zauberhafter Kindernachmittag

Erstmalig hatte der Dorfverein Helden alle sechs- bis zwölfjährigen Kinder zu einem „Zauberhaften Kindernachmittag“ ins „Alte Feuerwehrhaus“ in der Heldener Dorfmitte eingeladen. Zu Gast im provisorischen Domizil des Dorfvereins war der beliebte Zauberer Thorsten Rosenthal, der über 70 Kinder aus Helden und Umgebung sowie zahlreiche begleitende Eltern und Großeltern zu seinem abwechslungsreichen Programm begrüßen konnte.

Schwebender Tisch

Gespannt und verblüfft verfolgten Groß und Klein, was der Künstler so alles aus „Thorsten’s Zauberkiste“ hervorbrachte. Da gab es so manches „Oh“ und „Ah“ aus den Reihen der Zuschauer, als der Zauberer zum Beispiel einen Tisch zum Schweben brachte oder ein Laserschwert durch eine Glasscheibe „beamte“. Auch in den Pausen wurde es den Gästen nicht langweilig. In Windeseile modellierte der Künstler mit Luftballons allerlei kreative Figuren, kein Wunsch der staunenden Kinder blieb unerfüllt.

Auch sorgten ein Kuchenbuffet, frische Waffeln, Kaffee und kalte Getränke für einen rundum schönen Nachmittag. Viele Kinder beteiligten sich zudem an einer „Wunschzettel-Aktion“ und verrieten den Veranstaltern, was sie sich für weitere Kindernachmittage in der „Alten Feuerwehr“ wünschten. Erst nach über zwei Stunden bester Unterhalung verabschiedeten die zufriedenen Besucher den Künstler mit tosendem Applaus.