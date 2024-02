Heldener Carnevals Club proklamiert Niklas Aßmann als Prinz

Helden Der 23-jährige Garten- und Landschaftsbauer wurde in der vollen Schützenhalle zum neuen Prinz des Heldener Carneval Clubs proklamiert.

Unter dem Motto „Der HCC, der macht es richtig, wir sind jeck seit ‘73!“ ging am Samstagabend bei der Prunksitzung des HCC in der Schützenhalle Helden die Post so richtig ab.

Die neue Tollität Niklas I. Aßmann wurde begeistert empfangen. Der 23-jährige Heldener ist Garten- und Landschaftsbauer bei Kremer in Olpe. An seiner Seite steht Freundin Clara Mertens. Attendorns stellvertretender Bürgermeister Uli Selter überreichte Prinz Niklas I. den Stadtschlüssel und sang auf ihn ein selbst gedichtetes Lied.

Vorsitzender Mark-Andre Vogt führte als Moderator durch das abwechslungsreiche Programm. 30 Jahre verzapften Benedikt und Klaus Gabriel als Gruppe „Freudentränen V.E.“ Kokolores. Sie wurden in den Ruhestand verabschiedet und werden fehlen.

