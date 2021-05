Helios Attendorn: Dr. Jan Sieg ist neuer Chef der Anästhesie

Attendorn. Der einstige Rivius-Schüler folgt im Attendorner Krankenhaus auf Hans-Werner Feiereis, der nach 35 Jahren in den Ruhestand gegangen ist:

Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin an der Helios Klinik in Attendorn hat einen neuen Chefarzt: Nachfolger von Dr. Hans-Werner Feiereis, der nach 35-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist ab sofort Dr. Jan Sieg. Mit ihm gewinnt die Klinik einen erfahrenen Facharzt, der die Stadt bestens kennt: Sieg wuchs in Heggen auf und besuchte das Rivius-Gymnasium.

Auch mit der Klinik hatte er bereits frühe Berührungspunkte, da er hier seinen Zivildienst im Bereich der Geriatrie absolvierte. Während seines Studiums in Würzburg kehrte Sieg für einige Praktiker ans Attendorner Krankenhaus zurück. Nachdem sich der Feiereis-Nachfolger in Lüdenscheid zum Facharzt ausbilden ließ, zog es ihn 2009 nach Köln, wo er bis 2015 an der Universitätsklinik im Bereich der herzchirurgischen Intensivmedizin tätig war.

Nach einer weiteren Station als Leitender Oberarzt am Helios Klinikum in Siegburg wechselte er 2018 ans Helios St. Josefs-Hospital Bochum-Linden und bekleidete dort bis zur Schließung im vergangenen Jahr die Chefarzt-Position.

Seifarth: Ein absoluter Gewinn

Der 45-Jährige hat sich insbesondere auf den Bereich der Regionalanästhesie spezialisiert und verfügt über eine Zertifizierung in transösophagealer Echokardiographie – der Ultraschalluntersuchung des Herzens durch die Speiseröhre. Bis heute bildet er als Kursleiter an der Universitätsklinik Köln Anästhesisten in diesem Verfahren aus.

In Zukunft möchte er diese Bereiche auch in Attendorn ausbauen und vermehrt regionalanästhesiologische Verfahren anbieten. „Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen, die mich in der alten Heimat erwarten“, freut sich Dr. Sieg, der mit seiner Familie noch immer in Köln lebt und täglich nach Attendorn pendelt. „Ich freue mich sehr, mit Dr. Jan Sieg einen überaus kompetenten und erfahrenen Facharzt an Bord zu haben. Für die optimale Versorgung unserer Patienten ist er ein absoluter Gewinn“, erklärt Geschäftsführer Dr. Volker Seifarth. In seiner Freizeit spielt Dr. Jan Sieg gerne Tennis, hält sich mit Joggen oder Schwimmen fit und verreist mit Frau und Sohn.

Lange Zeit auch Ärztlicher Direktor

Der gebürtige Niederrheiner Dr. Hans-Werner Feiereis kam 1986 als Leitender Oberarzt von der Universitätsklinik Düsseldorf an das damals noch städtische Krankenhaus St. Barbara. Mitentscheidend für diesen Wechsel war sicherlich auch der Umstand, dass die Familie seiner Ehefrau in Oberelspe wohnte. 2003 wurde Dr. Feiereis zum Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin berufen. Mehr als sieben Jahre war er zudem Ärztlicher Direktor und begleitete den Wechsel des Krankenhauses von den Rhön-Kliniken zu Helios.

„Das war eine spannende Zeit, in der ich auch viel über Betriebswirtschaft lernen durfte. Höchste Priorität behielt aber stets das Wohl unserer Patienten. Durch strukturierte Arbeitsabläufe und ein entspanntes Verhältnis zu meinen Kollegen hatte ich motivierte Mitarbeiter, ohne die eine zentrale Dienstleistungsabteilung wie die Anästhesie nicht funktionieren kann“, erzählt er.

Auf seinen neuen Lebensabschnitt freut sich Dr. Feiereis nun, der bald 66 Jahre alt wird. Dank seiner Hobbys Jagen, Wandern und Reisen wird ihm sicher nicht langweilig.

