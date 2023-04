Helios Klinik Attendorn – Das sind die neuen Auszubildenden

Attendorn. Der neue Auszubildendenjahrgang in der Helios Klinik ist gestartet. Insgesamt starten sechs Frauen im Alter von 17 - 52 Jahren ihre Ausbildung.

In der Helios Klinik Attendorn hat der neue Auszubildendenjahrgang zum Pflegefachmann/-frau und Pflegefachassistent/-in erfolgreich am 01. April gestartet. Insgesamt starten sechs Frauen im Alter von 17 - 52 Jahren ihre Ausbildung.

Zunächst durchlaufen die neuen Kolleginnen am Bildungszentrum Olpe-Rhode ein vielseitiges Ausbildungsprogramm rund um die Pflege. Dort steht erstmal die Theorie im Vordergrund. Anschließend können die angehenden Pflegefachleute in den verschiedenen Fachabteilungen der Helios Klinik Attendorn, die praktischen Fähigkeiten erlernen. „In der Schule bekommen die Schülerinnen erstmal alles theoretisch vermittelt. Danach können Sie ihr Erlerntes in der Praxis anwenden und erweitern“, so unsere Pflegedirektor René Stahl. Dabei werden sie von den erfahrenen Praxisanleitern/-innen unterstützt und begleitet. „Die hohe Qualität und den Anspruch an unsere eigenen Ausbildungsstandards spiegelt sich auch darin wieder, dass wir zwei Ausbildungskoordinatorinnen in der Klinik haben. Diese begleiten die Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit“, erklärt die Klinikgeschäftsführerin Dr. Prajzel. Die Ausbildungskoordinatorinnen helfen bei der Entwicklung beruflicher Fähigkeiten und beantworten Fragen zum Theorie- Praxistransfer. Sie sind sozusagen das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis.

Kennlern-Treffen in lockerer Atmosphäre

In lockerer Runde bei Kaffee und Brötchen fand vor Ausbildungsstart ein erstes Treffen statt. So hatten die Auszubildenden die Möglichkeit sich vorab schon einmal kennen zu lernen. „Der Start in das Berufsleben ist immer mit etwas Aufregung verbunden, deswegen haben wir für die Auszubildenden kleine Zuckertüteten zur Begrüßung vorbereitet“, sagt die Ausbildungskoordinatorin Jasmin Steingass.

