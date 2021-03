Helios-Klinik Attendorn: Mathias Bebobru ist neuer Chefarzt

Attendorn. Dr. Mathias Bebobru übernimmt als neuer Chefarzt die Chirurgie der Helios Klinik . Zuvor war er Oberarzt. Was den gebürtigen Ghanaer ausmacht:

Zum 1. März wurde Dr. Mathias Bebobru zum Chefarzt der allgemein- und viszeralchirurgischen Klinik der Helios Attendorn berufen. Zuvor war der 55-Jährige bereits als Leitender Oberarzt an der Helios Klinik tätig und übernimmt nun die Position von Dr. Klaus Friedhoff, der der Abteilung seit Dezember 2016 vorstand.

Der gebürtig aus Ghana stammende Mediziner kam 1989 mit einem Stipendium nach Deutschland. Nachdem er ein Jahr die Sprache lernte, begann er schließlich an der Universität Leipzig sein Medizinstudium. Nach Stationen in Chemnitz, Ingelheim am Rhein und Wipperfürth, wo er schließlich seine Facharztprüfung im Bereich Chirurgie ablegte, siedelte er 2010 ins oberbergische Waldbröl über.

Hier wurde er zusätzlich Facharzt für Viszeralchirurgie und im Jahre 2015 auch Leitender Oberarzt, bevor der zweifache Familienvater 2017 dann, ebenfalls als Leitender Oberarzt, an die Helios Klinik Attendorn wechselte. Während seiner über 20-jährigen Berufserfahrung als Arzt konnte sich Dr. Bebobru ein breites Wissensspektrum der Chirurgie aneignen.

Hernienchirurgie und Proktologie weiterentwickeln

Insbesondere die Bereiche Hernienchirurgie und Proktologie möchte er in Attendorn weiterentwickeln: „Ich bin sehr gespannt auf die neuen Herausforderungen, die mich erwarten. Teile dieser Arbeit kenne ich ja bereits und die Abteilung ist chirurgisch sehr gut eingespielt. Die vorhandenen Strukturen möchte ich nun weiter stärken und ausbauen“, erzählt Dr. Bebobru, der mit seiner Familie noch immer in Wipperfürth lebt und täglich zur Arbeit pendelt.

Der bisherige Chefarzt Dr. Klaus Friedhoff erklärt: „Mir war es sehr wichtig, ein bestelltes Feld zu hinterlassen, wenn ich Attendorn verlasse und Dr. Bebobru hat in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er der Chefarzt-Position durchaus gewachsen ist und die Abteilung leiten kann. So kann ich getrost gehen und weiß die Chirurgie in Attendorn in sehr guten Händen“, so der 63-Jährige, der seinen Wechsel nach Bonn übrigens nicht als Weggang betrachtet und dem Haus weiterhin freundschaftlich verbunden ist.

Seifarth: Etwas besseres kann uns nicht passieren

„Da ich weiterhin im Konzern tätig sein werde, ist der Wechsel nun kein scharfer Cut, sondern eher ein geschmeidiger Übergang, in dem man sich auch mal hilft: Vielleicht brauche ich in Bonn mal Hilfe aus Attendorn oder ich unterstütze Dr. Bebobru“. Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth ergänzt: „Etwas Besseres kann der Helios Klinik Attendorn nicht passieren. Mit Dr. Bebobru als sehr erfahrenem Oberarzt gehen wir kein Risiko des Unbekannten ein. Im Grunde wechselt er nur die Position, die er schon hatte, als Dr. Friedhoff krankheitsbedingt einige Wochen ausfiel. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm.“

Dr. Klaus Friedhoff zieht es nun näher in Richtung seines Wohnsitzes im Kölner Süden: Er übernimmt die Chefarzt-Position der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg. In Attendorn etablierte der Rheinländer erfolgreich unter anderem die Bereiche Hernienchirurgie (Leistenbruch), Schilddrüsenchirurgie und Proktologie.