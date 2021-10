Helios-Klinik Attendorn: Neuer Chef für die Unfallchirurgie

Attendorn. Dr. Oliver Weber leitet künftig die Unfallchirurgie an der Helios-Klinik in Attendorn. Es ist nicht seine erste Station im Kreis Olpe.

Mit Privat-Dozent (PD) Dr. Oliver Weber freut sich die Helios-Klinik Attendorn seit dem 1. Oktober über Zuwachs: Der 53-Jährige wird zukünftig die Sektion Unfallchirurgie leiten und damit die Nachfolge von Dr. Wilhelm Momberg antreten, der die Sektion seit zehn Jahren erfolgreich verantwortet und im nächsten Jahr in den Ruhestand geht. In der Region ist Dr. Weber kein Unbekannter.

Das Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Universität des Saarlandes in Homburg sowie in Heidelberg und Mannheim. Seine klinische Tätigkeit begann als Arzt im Praktikum an der BG Klinik Ludwigshafen, gefolgt von einer assistenzärztlichen Tätigkeit an der BG-Klinik Bergmannsheil in Bochum. Viele Jahre war er als Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Bonn insbesondere für den Bereich der Unfallchirurgie zuständig, bevor es ihn 2013 ins Sauerland verschlug. Nach Stationen in Olpe und Lennestadt verantwortete er zuletzt im Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie als Chefarzt.

Einen Behandlungsschwerpunkt legt Dr. Weber auf Bruchverletzungen der oberen Extremitäten. In seinem 2016 erschienenen Fachbuch setzte er sich intensiv mit der Chirurgie des Ellbogens auseinander. Ein Thema, auf das sich auch seine Habilitation gründete und die ihm die Anerkennung zur Lehrbefähigung als Privat-Dozent einbrachte.

Als zukünftiger Sektionsleiter der Unfallchirurgie in Attendorn hat der zweifache Familienvater große Pläne: „Ich sehe hier viele Möglichkeiten mit Dr. Kemmerling als Chefarzt der Orthopädie den Bereich Unfallchirurgie noch weiter auszubauen. Dr. Kemmerling hat einen guten Ruf in der Region und ich habe bereits in anderen Kliniken erlebt, wie die Orthopädie und Unfallchirurgie Hand in Hand gehen. Ich möchte die Abteilung ab sofort mit meinem Fachgebiet unterstützen und insbesondere die Behandlungen ambulanter Patienten weiterführen.“

Dr. Manfred Kemmerling freut sich, die Nachfolge in der Unfallchirurgie so frühzeitig regeln zu können: „Dr. Momberg hat die Sektion mit großem Erfolg geführt. Darauf können wir nun aufbauen und mit einem so erfahrenen neuen Leiter den Bereich weiter ausbauen“.

