„Herzlose Tierquäler“: Katze in Automatenfach eingesperrt

In einem Verkaufsautomat in Fehrenbracht haben Tierquäler eine Katze eingesperrt.

Fehrenbracht. Eine Katze wurde in ein Verkaufsautomaten in Finnentrop-Fehrenbracht eingesperrt. Der Inhaber ist erschüttert und hat eine klare Botschaft.

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Katze in ein Fach eines Selbstbedienungsautomaten in Fehrenbracht eingesperrt. Offensichtlich hatte sich der Täter zuvor eine Chipstüte aus dem Automaten gekauft und die Katze in das geöffnete Fach gesetzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 5. August, vielleicht sogar schon an dem Abend zuvor. Die Verantwortlichen hinter dem Verkaufsautomaten sind damit aber erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen.

Eine Kundin hatte das eingeschüchterte Tier in dem Automaten entdeckt, der am Fahrradweg in Fehrenbracht aufgestellt ist. Sie hat daraufhin sofort den Unternehmer Björn Dönges, dem der Automat gehört, informiert. Dieser hat umgehend die zutrauliche Katze aus ihrem Gefängnis befreit und mit Essen und Trinken versorgt.

Der Verkaufsautomat steht am Fahrradweg in Fehrenbracht. Foto: Björn Dönges

Björn Dönges ist fassungslos: „Das sind herzlose Tierquäler, denn ein dummer Jungen-Streich kann das nicht gewesen sein.“ So etwas sei kein Kavaliersdelikt, sondern Vorsatz und Sachbeschädigung. Die Polizei wurde bereits eingeschaltet und war am Samstag, 5. August, auch vor Ort. Die drei im Container eingebauten Überwachungskameras haben die Tat aufgezeichnet. Eine Anzeige wurde bislang noch nicht erstattet – Dönges möchte dem Täter die Möglichkeit geben, sich bis Donnerstag, 24. August, unter der E-Mail-Adresse BSD-Forst@web.de selbst zu stellen.

„Diese Angelegenheit wird hoffentlich ein Einzelfall bleiben, denn bei Tierwohl hört der Spaß auf“, so Dönges. Er beruft sich auf den Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Ansonsten drohen strafrechtliche Konsequenzen in Form einer Geld- oder Freiheitsstrafe.

