Hilfe von Martin Rütter - Treue Holly hat jetzt ein Zuhause

Olpe/Marienheide. Die ängstliche Holly aus dem Olper Tierheim hat nach dem Video von Martin Rütter bei Ira Heinold in Marienheide ein neues Zuhause gefunden.

Die Mischlingshündin Holly aus dem Tierheim Olpe hat ein neues Zuhause gefunden. Der Aufruf in einem Facebook- und Instagram-Video von Hundeprofi Martin Rütter, der bekannt ist aus dem RTL-Format „Die Unvermittelbaren“, ging vor rund fünf Wochen viral und erhielt 51.000 Aufrufe. Nun gibt es ein Happy End für die süße Holly, für die seit über einem Jahr ein geeigneter Halter gesucht wird, nachdem sie als Welpe auf einer Straße in Rumänien im Sperrmüll gefunden wurde. Ira Heinold aus Marienheide hat sich für die ängstliche, aber treue Holly entschieden. Nachdem die 57-Jährige vor drei Monaten ihre Mischlingshündin Chara krankheitsbedingt einschläfern lassen muss – im stolzen Alter von 15 Jahren, möchte sie einem weiteren Hund aus dem Tierschutz eine Chance geben. Bei der Suche wird sie auf das Video der hübschen Holly aufmerksam und stellt fest, dass Holly ihrer Chara sehr ähnlich ist. „Von der Figur und ihrer Art sind die beiden Hündinnen vergleichbar. Außer in der Farbe unterscheiden sich beide. Chara hatte helles Fell und Holly ist eher dunkel“, beschreibt Ira Heinold ihre erste Begeisterung.

Elf Besuche im Olper Tierheim

Mischlingshündin Holly aus dem Tierheim Olpe sucht ein neues Zuhause. Hundeprofi Martin Rütter stellt sie in der RTL-Sendung "Die Unvermittelbaren" vor. Foto: Tierheim Olpe

Nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Olper Tierheim besucht Ira Heinold die Mischlingshündin Holly insgesamt elfmal. Und obwohl bei Holly beim ersten Besuch gleich der Fluchtinstinkt einsetzt und sie sich verängstigt in ihren Zwinger zurückzieht, gibt die 57-jährige Alleinstehende nicht auf. Mit viel Geduld, Ruhe und natürlich einigen Leckerlis nähern sich die beiden an. Gassirunden mit der gewohnten Gassigängerin des Olper Tierheims folgen. Dann zieht Holly am 29. September nach Marienheide, wo Ira Heinold sehr ländlich und ruhig wohnt, in ihr neues Zuhause. „Ich bin sehr glücklich, dass wir uns gefunden haben. Auch wenn Holly anfangs sehr ängstlich reagiert hat“, berichtet Ira Heinold über die ersten Tage. Mittlerweile hat sich die Hündin eingewöhnt, ist sauber, ruhig, hat nichts kaputt gemacht, und sich bereits an Haushaltsgeräusche gewöhnt.

Holly geht mit ins Büro

Zur sanften Eingewöhnung geht Holly bereits mit ins Büro. Denn das war für Ira Heinold ein ausschlaggebender Punkt, sich wieder für einen neuen Hund zu entscheiden. Als technische Zeichnerin in Vollzeit bei der Firma Hugo Schnippering KMT GmbH in Kierspe stimmte die Vorgesetzte von Heinold der Haltung im Büro erneut zu. „Ich habe einen sehr ruhigen Arbeitsplatz, am Ende des Flures. Auch wenn sich Holly beim ersten Bürobesuch noch verängstigt gezeigt hat, bin ich optimistisch, dass es klappen wird“, so Heinold.

Mit Geduld, Ruhe und Schmuseeinheiten gelingt es Ira Heinold das Vertrauen von Holly zu gewinnen. Eine feste Bindung aufzubauen. Sie wählt eine feste Gassirunde für die Mischlingshündin, die ruhig gelegen ist und mit wenig Menschenkontakt. Denn das ist weiterhin ein großer Angstfaktor für die schüchterne Holly. Fremde Menschen, aber vor allem Kinder lösen großen Stress bei ihr aus. „Ich nehme an, dass es an der hochfrequentierten Stimme der Kinder liegt, die ihr zu schaffen macht. Aber auch vor Fahrradfahrern oder lauten Geräuschen hat Holly Angst“, berichtet Ira Heinold.

Unkomplizierte Vermittlung durch Olper Tierheim

Einige Ängste konnten Holly bereits im Vorfeld genommen werden durch die liebevolle Zuwendung ehrenamtlicher und fester Bezugspersonen im Olper Tierheim. Denen und Tierpfleger Marcel Lohmann ist Ira Heinold sehr dankbar: „Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Bei meinen Besuchen war das gesamte Personal immer hilfsbereit und freundlich und die Übernahme von Holly war unkompliziert“. Marcel Lohmann, der dem RTL-Format „Die Unvermittelbaren“, genauer gesagt Mina TV, mitgeteilt hat, dass Holly ein neues Zuhause gefunden hat, zeigt sich glücklich, dass durch Martin Rütter – nach Maddox bereits ein zweiter Hund des Olper Tierheims vermittelt werden konnte: „Holly hat es so sehr verdient“.

