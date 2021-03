Hilfsgüter rollen von Lennestadt über Berlin nach Syrien

Lennestadt. HANAH-Service-Büro für Familien und Senioren und Eil-Ehrenamt in Lennestadt haben ehemaligen Flüchtling Ebrahim Hanoof unterstützt.

Das HANAH-Service-Büro für Familien und Senioren der Stadt Lennestadt und Eil-Ehrenamt in Lennestadt haben den ehemaligen Flüchtling Ebrahim Hanoof bei einer Hilfsaktion für Syrien unterstützt. Der seit 2015 in Meggen lebende Syrer wurde sofort aktiv, als er von einem weiteren Hilfsgütertransport des Vereins Syrien Hilfe e.V. hörte. Seit Herbst 2019 wurden in Berlin bereits drei Sachspendenaktionen durchgeführt, dadurch konnten bereits zehn volle Seecontainer mit Hilfsgütern aller Art in die Lager Nordwestsyriens gebracht werden und waren wertvolle Hilfe. Freunde und Bekannte von Hanoof spendeten Decken, Kissen, Teppiche und weitere dringend benötigte Sachen. Das HANAH-Büro, Eil und die Firma Steringer konnten u.a. 25 Fahrräder, Roller und Rollatoren mit auf den Weg geben und Fahrzeuge zur Verfügung stellen.

Tolle Unterstützung

„Über die grandiose Unterstützung des Gut und Fair Marktes in Meggen des Kettler-Carijen-Werks haben wir uns besonders gefreut“, sagte Ebrahim Hanoof. Hier wurden Waren im Gebrauchtwert von über 2000 € wie z.B. Kinderfahrräder, Kinderbetten, Babyfläschchen, Schulmaterial, Geschirr und auch 60 neue Bräter gepackt.„Für uns ist die Unterstützung solcher Aktionen eine Selbstverständlichkeit“ so Dirk Johnen vom „Gut und Fair Markt“.

Seit Jahren führt das Kettler-Cardijn-Werk schon Hilfstransporte nach Afrika und in die Ukraine durch oder helfen Obdachlose und Flüchtlinge. „Das ist eine sinnvolle Wiederverwertung der gespendeten Sachen, die hier bei uns nicht immer einen Abnehmer finden“ sagt Johnen, „Das ist gelebte Nachhaltigkeit und gleichzeitig Hilfe für Menschen in Not.“

Zwei bis obenhin gefüllte große Sprinter verließen letztes Wochenende Lennestadt und wurden ehrenamtlich von Hussam Al Ali Aldandan, Alersan Abdelasis, Ibrahim Aldarwish und Ebrahim Hanoofnach Berlin zur Sammelstelle gefahren.

Der seit 2015 in Meggen lebende Syrer Ebrahim Hanoof ist gut in Deutschland angekommen. Er hat die deutsche Sprache gelernt und Arbeit gefunden. Sowohl in der türkischen Community in Meggen als auch bei seinen deutschen Freunden und Arbeitskollegen fühlen er und seine Familie sich sehr wohl.

Mehr Information unter www.syrienhilfe.org.

