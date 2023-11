Historischer Weihnachtsmarkt 2023 in Olpe: Alle Infos

Olpe Der beliebte Weihnachtsmarkt lockt bald wieder nach Olpe. Infos zu den Öffnungszeiten und dem verkaufsoffenen Sonntag finden Sie hier.

Der historische Weihnachtsmarkt der Kreisstadt Olpe lädt auch in diesem Jahr mit Bratapfel- und Glühweinduft zum Verweilen ein. Erneut findet die beliebte Veranstaltung an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils von donnerstags bis sonntags statt. „Wir freuen uns sehr darauf, dass die auf LED umgerüstete Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr für eine angenehme Atmosphäre sorgt, verbunden mit einer energieeffizienten und umweltschonenden Lösung für Olpe“, so Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins.

Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, 30. November 2023, traditionell um 15.00 Uhr statt. Auf der kleinen Bühne am Marktplatz neben dem größten Weihnachtsbaum der Stadt wird die Ansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Markus Bröcher durch die „BläserKids“ unter der Leitung von Gudrun Schumacher künstlerisch begleitet. Anschließend startet ein buntes Bühnenprogramm mit stimmungsvollen Beiträgen vieler heimischer Künstler, Gaukler, Troubadoure und Geschichtenerzähler.

Das mit 60 Tannen, Häckselgut und Strohballen geschmückte Weihnachtsdorf bietet Weihnachtskrippen, Kunsthandwerk und Korbwaren, Glas und Porzellan, Schmuck und Karten sowie Holz- und Wollartikel. Somit erfüllt das Angebot auch in diesem Jahr jeden Wunsch. Heimische Vereine und gemeinnützige Institutionen bieten neben süßen Leckereien und Punsch auch weihnachtliche Geschenkartikel und Selbstgebasteltes an.

Die Öffnungszeiten des Olper Weihnachtsmarktes Donnerstag, 30. November: 14.00 bis 22.00 Uhr

Freitag, 01. Dezember: 14.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 02. Dezember: 11.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 03. Dezember: 11.00 bis 19.00 Uhr

Donnerstag, 7. Dezember: 14.00 bis 22.00 Uhr

Freitag, 8. Dezember: 14.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 9. Dezember: 11.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag,10. Dezember: 11.00 bis 19.00 Uhr

Nach ausgiebigem Bummeln und Stöbern kann man sich am Lagerfeuer oder in der historischen Taverne aufwärmen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. So gibt es kulinarische Spezialitäten vom Grill, knuspriges Brot, Pfannkuchen, frische Baumstriezel und leckere Punschvariationen. Ein stimmungsvolles Bühnenprogramm und zahlreiche weihnachtlich dekorierte Stände locken somit Besucherinnen und Besucher aus nah und fern nach Olpe.

Verkaufsoffener Sonntag und längere Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt wird umrahmt von kreativen Sonderaktionen des Olper Einzelhandels. Rund 40 Fachgeschäfte haben am 1. und 2. langen Adventssamstag bis 18.00 Uhr geöffnet. Am 2. Advent, dem 10. Dezember, lädt zudem der verkaufsoffene Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit einem weihnachtlichen Einkaufserlebnis zum Stöbern, Staunen und Shoppen ein.

Und das Highlight im Advent: Wer im Aktionszeitraum vom 27. November bis 23. Dezember in den teilnehmenden Olper Geschäften für insgesamt 250 € einkauft, bekommt einen Weihnachtsbaum geschenkt.

Der beliebte Historische Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder von Olpe Aktiv e. V. veranstaltet – unterstützt von zahlreichen Helfenden und unter Mitwirkung vieler Ehrenamtlicher.

Weitere Themen

Die Kooperation zwischen dem Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt und dem von der Dorfgemeinschaft Thieringhausen durchgeführten Markt wird fortgeführt. Damit die Gäste die stimmungsvolle Atmosphäre beider Veranstaltungen entspannt genießen können, pendelt am 2. und 3. Dezember ein kostenlos nutzbarer Busshuttle-Service zwischen den Märkten.

Bitte beachten: Der Wochenmarkt ist an beiden Samstagen in der Kölner Straße zu finden.

