Hochzeit Finnentrop: Heiraten jetzt auch in der Alten Mühle

Finnentrop. Standesamtliche Trauung in der Alten Mühle in Finnentrop? Das ist jetzt möglich. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und rund 220 Jahre alt.

Ab August 2022 bietet die GemeindeFinnentrop eine weitere Möglichkeit für standesamtliche Trauungen an. Christiane Brill von der Eigentümerfamilie und der Erste Beigeordnete Ludwig Rasche von der Gemeinde Finnentrop freuen sich, dass jetzt das zusätzliche Angebot besteht, in gemütlicher Atmosphäre in der Alten Mühle auf einem antiken Sofa den Bund fürs Leben zu schließen.

Standesamtliche Trauungen jetzt auch in der Alten Mühle. Foto: Gemeinde Finnentrop

Das denkmalgeschützte, rund 220 Jahre alte Mühlengebäude in Frettermühle bietet hierfür sowohl innen, als auch außen ausgezeichnete Bedingungen. In diesem Jahr sind Trauungen noch am 19.08., 20.09., 21.10. und 02.12.22 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr möglich.

Die Standesbeamtinnen im Finnentroper Rathaus, Elke Weber, Laura Rosenbaum und Ruth Kleinsorge stehen den Brautpaaren als Ansprechpartnerinnen gerne mit Rat und Tat zu Seite.

Bereits jetzt sind Trauungen im Rathaus Finnentrop und im Schloss Bamenohl oder dem dortigen Schlossgarten möglich. Mit dem neuen Trauzimmer in der Alten Mühle wird dieses Angebot für die Brautpaare ideal ergänzt. Christiane Brill freut sich, dass die einladenden Räume, in denen früher Korn gemahlen wurde und heute mit Wasserkraft grüner Strom produziert wird, wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

