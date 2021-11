Hoffungslichterkonzert Olpe: Testpflicht auch für Geimpfte

Ein Benefizevent der besonderen Art – das etwas andere Konzerterlebnis findet am 14. November, um 18 Uhr in der St. Marien Kirche Olpe als "Hoffnungslichterkonzert" statt.

Olpe. Der Caritasverband hat sich entschieden, für seine Veranstaltungen strengere Regeln aufzustellen. Testpflicht für alle. Auch für Geimpfte.

Bei dem Hoffnungslichter-Konzert anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Camino in der Marien-Kirche in Olpe gelten verschärfte Regeln. Das gab jetzt der Caritasverband bekannt. „Aufgrund rasanter Entwicklungen der Corona-Situation in den vergangenen Tagen hat sich unser Caritasverband kurzfristig entschieden, weitere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen“, heißt es. „Dies bedeutet, dass ab sofort bei unseren Präsenz-Veranstaltungen die Teilnehmenden unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung getestet werden bzw. sich selbst testen und das Ergebnis vorlegen.“

Diese Testung ist zusätzlich zur obligatorischen 3G-Regelung – Geimpft, genesen oder getestet (max. 24 Stunden alter PoC-Test) und gilt somit auch für unser Hoffnungslichterkonzert. Ab 16:30 Uhr werden aus den o.g. Gründen die Schnelltestungen vor der Kirche im Freien durchgeführt. Die Testungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Um frühzeitiges Erscheinen wird gebeten

Es handelt sich dabei um einen Selbsttest (PoC-Test / Schnelltest). „Unsere Mitarbeitenden geben Ihnen dazu eine entsprechende Anleitung. Der Einlass in die Kirche ist ab 17 Uhr möglich. Wir bitten Sie daher, sich entsprechend warm anzuziehen. Falls Sie keinen Schnelltest vor der Kirche durchführen möchten, ist alternativ ein max. 6 Stunden alter PoC-Test (Schnelltest) möglich.“ In diesem Fall werde ein Testnachweis von einer offiziellen Teststelle benötigt. „Bitte treffen Sie rechtzeitig an der St. Marien Kirche ein, damit ein pünktlicher Start des Konzertes gewährleistet ist“, heißt es weiter. Aufgrund von Baumaßnahmen rund um die Kirche sind die Parkplätze in unmittelbarer Nähe begrenzt. Wir bitten Sie all diese Faktoren bei Ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen.

