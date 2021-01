Hofolpe: Alle Anlieger der Kampstraße müssen voll zahlen

Hofolpe/Kirchhundem. Lange Diskussion um nichts. Der Ausbau der Kampstraße in Hofolpe ist nicht förderfähig, sagt das Land. Niemand bekommt eine Förderung.

Die Anlieger der Kampstraße in Hofolpe müssen die vollen Beiträge zahlen. „Die Ausbaumaßnahme der Straße ist leider nicht förderfähig“, erklärte Bürgermeister Björn Jarosz am Mittwochabend in der ersten Sitzung des Bauausschusses im neuen Jahr. Eine letzte Information zu diesem Thema stehe zwar noch aus, „aber ich vermute, dass es keine neuen Erkenntnisse geben wird“, so der Bürgermeister.

Stichtag 1. Januar 2018

Demnach werden nur Maßnahmen gefördert, die erst nach dem 1. Januar 2018 beschlossen wurden. Der Grundsatzbeschluss des Rates über den Ausbau in Hofolpe wurde aber bereits am 15. Dezember 2016 gefasst. Zwar wurden der Beginn der Maßnahme zwei Mal verschoben und auch nach dem 1. Januar 2018 noch weitere Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau gefasst, doch „die bezogen sich auf die Vergabe der Arbeiten und nicht auf Grundsatzbeschlüsse“, so der Bürgermeister.

Kein Rabatt

Das bedeutet, alle Anlieger der Straße müssen die Anliegerbeiträge nach der „alten“ KAG-Regelung bezahlen, sowohl die, die mit der Gemeinde frühzeitige Ablösungsverträge abgeschlossen hatten, als auch die, die ihre Anliegergebühren erst nach der Schlussrechnung bezahlen wollen. Würde nach dem neuen KAG abgerechnet, hätten die Anlieger 50 Prozent der Kosten gespart, das wären bei einem 1000 qm großen Grundstück immerhin rund 3000 Euro gewesen.