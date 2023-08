Hofolpe: Neues Kleinspielfeld ist ein echtes Schmuckstück

Hofolpe. Das neue Kleinspielfeld mit Spielplatz wurde jetzt eingeweiht. Das Besondere: Gemeinde, Kita und SSV Hofolpe stemmten das Großprojekt gemeinsam.

Strahlende Kinderaugen gab es am Montagmittag in Hofolpe. Nach vielen Monaten schweißtreibender Arbeit wurde endlich das neue Kleinspielfeld und der angrenzende Spielplatz neben dem St. Antonius-Kindergarten eingeweiht. Zu der kleinen Zeremonie war neben Vertretern der Kooperationspartner SSV Hofolpe und Kindergarten St. Antonius auch Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz nach Hofolpe gekommen.

Jarosz blickte auf ereignisreiche Jahre bis zur Vollendung und Einweihung der neuen, schmucken Anlage zurück: „Als Resümee kann man auf ein sehr interessantes Projekt zurückblicken. Der Anfangseuphorie war oft Ernüchterung gewichen. Das lag auch daran, dass die Kosten in den letzten Jahren wie in allen Bereichen auch hier gestiegen sind. Die Planungen waren sehr komplex. Aber alle haben sehr gut zusammengearbeitet, um die Hürden zu überwinden. Ohne das Engagement aller Beteiligter wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür von der Gemeinde Kirchhundem.“

Baubeginn war am 11. April 2021, etwas mehr als ein Jahr später, am 8. Juli 2022, war alles fertig. Das Projekt hat insgesamt rund 250.000 Euro gekostet, den größten Kostenanteil hat das Kleinspielfeld, das mit 170.000 Euro zu Buche schlug. „Das Kleinspielfeld wurde zu 100 Prozent gefördert. 25 Prozent kamen vom Land NRW und 75 Prozent vom Bund. Die Besonderheit: Der SSV Hofolpe hat im Zuge der Baumaßnahmen den Spielplatz in Eigenleistung umgebaut“, berichtete Bürgermeister Björn Jarosz.

Georg Japes, Schatzmeister des SSV, zeigt den „Notausgang“ im Tor. Foto: Michael Meckel

Aber das war noch nicht alles. „Der Spielplatz kostete allein 70.000 Euro. Davon kamen 12.500 Euro von der Gemeinde, 20.000 Euro durch Eigenleistung beim Aufbau und 37.500 Euro aus Spenden und auss der Vereinskasse“, berichtet SSV-Geschäftsführer Dennis Heimes. Die Planungen für das Projekt begannen aber schon vor 14 Jahren. „2009 mussten wir den Spielbetrieb beim SSV Hofolpe leider einstellen. Aber wir wollten und mussten etwas für unsere Kinder tun. Aber wo? Der alte Sportplatz schied aus. Der war zu weit weg. Der neue Platz sollte im Dorf liegen. So kam die Idee, den alten Spielplatz am Kindergarten auszubauen. Das ist uns gelungen.“

Für die jungen Dorfbewohner ist die neue Rutsche ein Highlight der neuen Anlage. Foto: Michael Meckel

Es ist wirklich ein echtes Schmuckstück, was da in Hofolpe entstanden ist. Auf dem Spielplatz neben dem Kleinspielfeld können die Hofolper Kinder ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Highlights sind eine Kletterwand und eine große Rutsche. „So ganz abgeschlossen sind unsere Planungen noch nicht. Zwei Wünsche haben wir noch. Wir möchten noch gerne eine Bank und einen Sonnenschutz aufstellen. Aber wir müssen jetzt erstmal finanziell etwas Luft holen“, sagte Georg Japes, der neben dem Engagement der Hofolper Bürger auch die Unterstützung des Gemeindesportverbandes bei der Verwirklichung des Projektes betonte. Dem schloss sich Francesca Saitta, Leiterin des Kindergartens, an: „Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit dem Kleinspielfeld und dem Spielplatz richtig los geht. Die Kinder genießen es. Vielen Dank für das Engagement aller Bürger von Hofolpe. Ohne ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Georg Japes, Schatzmeister der SSV Hofolpe und 2. Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, gab das Kompliment zurück: „Ohne das Engagement und den Einsatz von Francesca Saitta wäre das alles hier unmöglich gewesen.“

