Hoher Besuch zum Kapellenjubiläum in Weringhausen

Kreis Olpe Kapellenverein 1923 gegründet

Alle 14 Tage, montags, wird in der Kapelle die hl. Messe gelesen. In der Woche, in der keine Messe ist, findet ein Abendlob statt. Fünf Vorstandsmitglieder gehören zum Kapellenverein: Johannes Krabbe (1. Vorsitzender), Elsbeth Flamme (2. Vorsitzende), Resi Melsheimer (Kassiererin), Anna Gerk (Schriftführerin)und Karl Homeyer (Beisitzer). Der Kapellenverein wurde Ende 1923 gegründet. Küsterin ist Susanne Hanses.