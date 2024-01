Holz statt Gitter: Olpe rüstet City mit neuen Bänken aus

Künftig sitzt man in der Olper Innenstadt statt auf Draht wieder auf Holz. Die neuen Bänke, gefördert aus einem Landesprogramm, werden derzeit von einer Siegener Firma montiert.

Olpe Die neuen Ruhebänke werden derzeit installiert. Eine Landesförderung macht dies möglich. Sie ergänzen Trinksäule und Blumenkübel.

Neue Ruhebänke werden derzeit an mehreren Stellen im Olper Stadtgebiet aufgestellt. Gefördert durch das „Sofortprogramm Innenstadt“ des Landes Nordrhein-Westfalen, wurden nicht nur die Trinkwassersäule an der Kölner Straße und mehrere neue Blumenkübel aufgestellt. Auch die zum Teil deutlich vom Zahn der Zeit angegriffenen Sitzbänke aus beschichtetem Metallgitter werden durch wertige neue Bänke ersetzt, die aus gegossenen Metallseitenteilen und dazwischen eingezogenen Holzplanken bestehen. Noch sind die neu installierten Bänke durch Baken abgesperrt, weil der Beton der Fundamente aushärten muss. Aber schon in wenigen Tagen können die neuen Sitzgelegenheiten genutzt werden.

