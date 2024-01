Hotspot für Feinschmecker: Großes Streetfoodfestival in Olpe

Olpe Das „Street Food & Music Festival“ lockt 2024 nach Olpe. Der Veranstalter verspricht, die besten Foodtrucks aus der Region einzuladen.

Fans der „Straßen-Köstlichkeiten“ können sich bereits jetzt einen Termin im März vormerken. Vom 15. bis 17. März werden der Marktplatz und der Kurkölner Platz in Olpe zum Hotspot für Feinschmecker und Musikliebhaber. Das „Street Food & Music Festival“, das bereits im vergangenen Jahr tausende Besucher begeisterte, wird erneut ein Fest der Sinne, verspricht die JUST Festivals Event Media GmbH in einer Pressemitteilung. „Die von Freitag bis Sonntag persönlich von uns ausgewählten 15 Foodtrucks stellen zweifellos das größte Highlight des Festivals dar“, heißt es in der Pressemitteilung. „Hier werden die Geschmacksknospen auf eine Weltreise geschickt, denn die kulinarischen Angebote repräsentieren die Vielfalt der globalen Küche.“ Von exotischen Speisen bis zu klassischen Leckerbissen sei für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir haben die besten Foodtrucks aus der Region und darüber hinaus eingeladen, um sicherzustellen, dass unsere Besucher eine unvergessliche kulinarische Erfahrung genießen können“, sagt Festivalorganisator Cedric Ostermann.

Aber das „Street Food & Music Festival“ hat noch viel mehr zu bieten. Auf den eigens errichteten Bühnen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das „die Herzen aller Musikliebhaber höherschlagen lässt“. Von Live-Musik über talentierte DJs bis hin zu verschiedenen Bands wird die Bühne mit einer Vielzahl von Klängen gefüllt sein. „Musik verbindet Menschen und schafft eine einzigartige Atmosphäre. Wir freuen uns darauf, mit großartigen Künstlern und Bands aufzutreten, die die Stimmung auf dem Festivalgelände zum Kochen bringen werden“, sagt Steffen Denter vom Dortmunder Veranstalter.

Der Eintritt zum „Street Food & Music Festival“ in Olpe ist kostenlos. „Uns ist es wichtig, dass dieses Festival für alle zugänglich ist. Wir möchten, dass die Menschen zusammenkommen, Spaß haben und neue kulinarische Abenteuer erleben können“, betont Cedric Ostermann.

Lokale Partner und Unternehmen, die sich am Festival beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei den Organisatoren zu melden. Für weitere Informationen und Anfragen sollen sich Interessierte an kontakt@just-festivals.de wenden.

Das „Street Food & Music Festival“ in Olpe ist ein jährliches Event, das sich der Förderung von kulinarischer Vielfalt und musikalischer Unterhaltung verschrieben hat. Es bietet eine Gelegenheit für Besucher, exotische Gerichte aus aller Welt zu probieren, Live-Musik zu genießen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Das Festival wird von engagierten Organisatoren und lokalen Partnern unterstützt, um eine unvergessliche Erfahrung für die ganze Familie zu schaffen.

