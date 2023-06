Voller Freude über die Königswürde: In Altenkleusheim regieren jetzt Heike und Thomas Feldmann.

Schützenfest HSV-Fan ist neuer Schützenkönig in Altenkleusheim

Altenkleusheim. Thomas Feldmann holte in Altenkleusheim mit dem 94. Schuss den Vogel herunter. Für seine Frau Heike war dieser Moment einfach nur bombastisch.

Es sei ein bombastisches Gefühl, sich neue Schützenkönigin von Altenkleusheim zu nennen. Heike Feldmann machte am Freitagabend aus ihrer Gefühlslage keine Mördergrube. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas, der den Vogel mit dem 94. Schuss aus dem Kugelfang befreite, regiert die Krankenschwester (43) bei der Caritas in Wenden nun in dem Olper Dorf. Der neue König ist 45 Jahre jung und verdient sein Geld als Tischler bei Zon Eichen. Die zwei Söhne Lennart (13) und Noah (15) komplettieren die Familie. Zu seinen Hobbys zählt Thomas Feldmann die Obstbaumwiese, das Kegeln und den HSV (Hamburger Sportverein). „Ich wollte es auf jeden Fall“, bejubelte auch der Tischler seinen Erfolg.

Mitbewerber unter der Vogelstange waren Peter Röcher, Christian und Frank Hengstebeck sowie David Nathe. Den linken Flügel schoss Andreas Langenbach mit dem 42. Schuss herunter, den rechten Flügel erlegte Frank Hengstebeck nach 75 Schüssen. Kurz darauf jubelten Thomas und Heike Feldmann.

Das neue Jungschützenpaar in Altenkleusheim: Felix Middel und Mathilda Kirchner. Foto: Privat

Den Schützennachwuchs regieren Felix Middel (23), von Beruf Elektriker, und Mathilda Kirchner (18), eine gute Freundin und Schülerin an der Gesamtschule in Wenden. Das Schützenwesen zählt der 23-Jährige auch zu seinen Hobbys. Den Vogel fiel mit dem 161. Schuss. Mitbewerber war Kevin Kontaxakis, das Zepter holte sich Jonas Kontaxakis.

