Hülschotten. Hubertus und Grit Selter regieren über Hülschottens Narren. Zwei altgediente Karnevalisten räumen hingegen ihre Posten und wurden verabschiedet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hülschotten feiert neues Prinzenpaar und zwei Abschiede

Großer Jubel am Freitagabend in der Schützenhalle Hülschotten: Um kurz nach 20 Uhr wurde das große Geheimnis um die neue Tollität des kleinen Dorfes am Rande des Kreises gelüftet. Hubertus II. Selter schwingt zusammen mit Ehefrau und Prinzessin Grit I. Selter als Prinzenpaar das Narrenzepter in der kommenden Session über Hülschotten, Sonneborn, Tiefenau, Almecke, Dörmecke und Helfenstein. Sie lösen damit das scheidende Prinzenpaar Fabian und Katrin Schulte ab.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Auf die beiden hatten wohl die wenigsten getippt. Doch wie Prinzessin Grit erklärte, hat der Karneval für beide eine ganz besondere Bedeutung. So ist der neue Prinz nicht nur Mitglied der Männergruppe im Karneval und Grit bei den „Hülschotter Jungfrauen“ und der Karnevalsgruppe „Ü40“ dabei, sondern beide haben sich fast auf den Tag genau vor 30 Jahren im Karneval kennen und lieben gelernt. „Wir wollten gern unser 30-jähriges Jubiläum mit euch allen zusammen feiern“, so die Prinzessin.

Philipp Teipel neuer Conférencier

Mit Hilka Stolz, geborene Selter, und Patrick II. Schellhas stand ein weiteres Familienmitglied später auf der Bühne. Die Nichte des Prinzenpaares und der heutige Geschäftsführer der Karnevalsfreunde waren vor 22 Jahren das Kinderprinzenpaar in Hülschotten.

Sein 22-jähriges Prinzenjubiläum feierte Gerd I. Rüschenberg. „Du warst und bist eine echte Bühnensau“, so Präsident Stephan Maag bei der Ehrung. „In früheren Jahren als Alleinunterhalter oder in Begleitung anderer Musiker über die Grenzen des Sauerlandes hinaus bekannt, warst du trotzdem im Hülschotter Karneval immer sehr aktiv.“ Neben dem Jahr als Prinz war Gerd Rüschenberg auch als Mitglied der Gesangsgruppe „Hurra Trio“ und 22 Jahre als Moderator auf der Bühne, sowie als erster Präsident der Karnevalsfreunde engagiert, die sich 2006 als eigenständiger Verein neu aufstellten. Zuvor wurde seit 1980 unter dem Dach des Schützenvereins gefeiert.

Schnapsflasche mit eigenem Konterfei

Für Gerd Rüschenberg hieß es mit diesem runden Jubiläum auch Abschied nehmen. Sein Amt als Conférencier neben Präsident Stephan Maag auf der Bühne, legte er in die Hände des zweiten Präsidenten Philipp Teipel.

Abschied nehmen hieß es auch für Zeremonienmeister Karl-Heinz „Kalli“ Reichling. Nach 33 Jahren legte er das Amt in die Hände seines Nachfolgers Patrick Rüschenberg. Zum Abschied war eine Delegation der Zeremonienmeister aus dem Kreis Olpe gekommen. Jürgen „Panni“ Eckel, Zeremonienmeister im Repetal, ernannte Kalli zum Ehrenzeremonienmeister und überreichte eine eigens mit seinem Konterfei abgefüllten Schnaps an den scheidenden Meister. Die Karnevalsfreunde überreichten als Dank für seinen Einsatz ein stilisiertes Wappen des Vereins und eine Collage mit vielen Eindrücken aus seiner Amtszeit.

Aber nicht nur Ehrungen und Wortbeiträge wie Moritz Marl als Dorfjunge in der Bütt, sondern auch die heimischen Garden und das Trio Pastorale mit Pastor Jochen Andreas zeigten im Anschluss: In Hülschotten geht im Karneval immer wieder die Post ab.