Ein Auto kam in Hünsborn von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinab.

Hünsborn. In Hünsborn ist Mittwoch ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Er kam mit seinem Wagen von der Straße ab und wurde herumgeschleudert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hünsborn: Auto stürzt Böschung herab – Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hünsborn ist ein 30 Jahre alter Mann am Mittwochabend leicht verletzt worden. Der Autofahrer war aus Siegen in Richtung Ottfingen unterwegs, als er einen vor ihn fahrenden Wagen überholen wollte. Beim Ausweichen nach links geriet das Fahrzeug nach Polizeiangaben ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das Auto stürzte eine Böschung hinab, prallte mit der Front ins weiche Erdreich und wurde herumgeschleudert. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Fahrzeug liegt nach Polizeiangaben im vierstelligen Bereich.

Nach Angaben des Fahrers war er zu dicht auf den Vordermann aufgefahren, so dass er seinen Wagen reflexartig und dadurch zu heftig nach links riss. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die Straße komplett gesperrt.