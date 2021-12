Hünsborn: Container mit Holz brennt im Industriegebiet

Ein Container brannte am frühen Sonntagmorgen in Hünsborn.

Hünsborn. Ein Container in Hünsborn stand am Sonntagmorgen in Flammen. Darin waren Holzscheite zum Trocknen gelagert.

Am Sonntagmorgen um 5.23 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung im Bereich einer Firma in einem Industriegebiet in Hünsborn gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand eines Containers handelte, in dem Holzschnitt gelagert wurde.

„Es war ein Überseecontainer, der komplett gefüllt war mit Holzscheiten. Eine Trocknungsanlage war in Betrieb und blies Luft hinein“, sagte Maik Halbe, Pressesprecher der Feuerwehr Hünsborn. Der Container sei im Vollbrand gewesen, so Halbe weiter: „Wir haben versucht, die Anlage abzuschalten und die Firma verständigt.“ Der Container sei dann auf einen Lkw aufgesattelt und ausgekippt worden. Dann habe die Feuerwehr die Glutnester ablöschen können.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Brandsachverständiger wurde eingeschaltet.

