Hünsborn: Einbrecher durchsuchten Büros

Hünsborn. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie Türen aufhebelten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Ein Einbruch in ein Firmengebäude an der Straße Am Daßenborn in Hünsborn hat sich am Samstag zwischen 21.50 und 22.30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumen, indem sie mehrere Türen aufhebelten beziehungsweise beschädigten.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen hatten. Eine Videoeinrichtung wurde zudem beschädigt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

