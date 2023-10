Hünsborn: Große Spendenübergabe für örtliche Kindergärten

Hünsborn. Die Pfarrjugend Hünsborn übergab am Donnerstagabend eine Spende an die örtlichen Vereine und Kindergärten – mehrere tausend Euro kommen zusammen.

Einig waren sich alle Empfänger der Spenden: „Klasse, dass ihr einen so tollen Job macht und einen wertvollen Beitrag leistet!“ Insgesamt 7500 Euro übergab das Event-Team der Pfarrjugend Hünsborn am Donnerstagabend im örtlichen Jugendheim an die beiden örtlichen Kindergärten sowie an weitere Einrichtungen und Vereine, die sich in der Region vorderhand um Kinder und Jugendliche kümmern.

Kindergärten bekommen Spenden

Bedacht wurden die Kindergärten Unter’m Regenbogen und Arche Noah, das Kinderpalliativteam Siegen, der Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen, das Josefshaus Heilpädagogisches Heim für Kinder und Jugendliche, die Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen, der Deutsche Kinderhospizverein, der Verein Frauen helfen Frauen sowie das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Daneben werden von dem Team auch einzelne Familien unterstützt. „Die möchten wir nicht namentlich nennen und nicht raustragen. Da helfen wir im Stillen und das ist gut so“, so der Vorsitzende Markus Koch.

Das Event-Team der Pfarrjugend Hünsborn ist vor vielen Jahren aus dem damaligen Discoteam der Pfarrjugend Hünsborn entstanden. Zurzeit besteht das Team aus über 30 ehrenamtlichen Mitgliedern aus Hünsborn, Wenden, Siegen, Freudenberg und Ottfingen. Im Jahr 2020 erhielt das Team den Heimatpreis der Gemeinde Wenden. Die Spenden, die alljährlich vergeben werden, sind die Erlöse aus verschiedenen Veranstaltungen, die das Team organisiert. So die Tannenbaumaktion im Januar, der Kinderkarneval und der Kunibertusmarkt, der in diesem November in seine 25. Auflage geht.

Lust auf Mitgliedschaft

Mitglied im Team kann übrigens jeder ab 14. Jahren werden, der Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren und Spaß daran hat, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Auch „einfach mal reinschnuppern“ ist möglich. Das Team: „Wir sind nicht böse, wenn man dann doch keine Lust darauf hat. Das Einzige, was man dann verpasst, sind sympathische Menschen und wunderbare gemeinsame Aktionen.“

Markus Koch bedankte sich bei allen Teammitgliedern für die vielen freiwillig geleisteten Stunden im Dienst der guten Sache. „Solange es uns gut geht, können wir helfen und spenden. Wir machen weiter!“

