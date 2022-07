Francesco Cauzo, Guiseppe Coriazzo und Tommaso Ferrante (von links) im neuen Eiscafé "I Trulli Manufaktur" in Welschen Ennest.

Neueröffnung „I Trulli Eismanufaktur“: Neues Eiscafé in Welschen Ennest

Welschen Ennest. In Welschen Ennest gibt es ein neues Eiscafé. Die „I Trulli Eismanufaktur“. Es stehen immer 16 Sorten zur Auswahl.

Selbst produziertes Speiseeis, italienische Kaffeespezialitäten und bald auch deutsch-italienisches Frühstück erwarten Eisliebhaber im neuen Eiscafé „I Trulli Eismanufaktur“ in Welschen Ennest.

Während sich der blaue Himmel über Welschen Ennest erstreckt, erfreuen sich bereits die ersten Eis-Fans an den Köstlichkeiten des neuen Eiscafés gegenüber vom Bahnhof. „I Trulli“ seien die weißen Steinhäuser in der Gegend um Alberobello in Apulien (Italien), aus der die drei Männer im Eiscafé stammen, erzählt Francesco Cauzo, während er die Milchspeise für die neuen Besucher zubereitet.

„Die Fruchtsorten wie Mango, Erdbeere oder Zitrone machen wir mit Wasser, so ist für jeden auch etwas dabei“, klärt Tommaso Ferrante, Mitinhaber des Eiscafés, über die Auswahl an Speiseeis ohne Milch auf. Obwohl immer 16 Sorten zur Auswahl stehen würden, die auch immer wieder wechseln, seien die beliebtesten Sorten dennoch Stracciatella oder zum Beispiel auch Amarenakirsche, lacht Guiseppe Coriazzo, Mitinhaber des Eiscafés. Neben Eis und Kaffee, soll es bald (wenn die letzten arbeiten getan seien) auch deutsch-italienisches Frühstück geben.

Einstige Fahrschule komplett renoviert

„Die Eröffnung hat sich schnell rumgesprochen. Die Leute freuen sich bei dem Wetter sehr - und wir uns auch“, berichte Guiseppe Coriazzo von den letzten Tagen seit der Eröffnung am Freitag des Welschen Ennester Schützenfestes. Diese Freude spiegelt sich auch in den neugierigen Augen eines kleinen Jungen wider, der eng an der Scheibe der Eisvitrine steht und Cauzo bei der Arbeit zusieht.

„Es hat sich für uns einfach angeboten“, erzählt Coriazzo vom Umbau. Die einstige Fahrschule stand leer und wurde schließlich komplett renoviert. Von Sanitäreinrichtung, neuen Leitungen bis zur neuen großen Schiebetür, habe man alles neu gemacht.

Die Männer betreiben zudem sieben weitere Eiscafés, zum Beispiel in Cölbe, Marburg oder Wetzlar.

„Wir wollen gerne noch ein weiteres hier in der Nähe eröffnen“, erzählt Tommaso Ferrante. Wann das Café in diesem Jahr in die Winterpause gehe, sei noch offen. Bis Ende September/ Anfang Oktober wollen sei aber erstmal geplant. Abhängig sei dies auch vom Personal, das im Moment weiterhin sehr rar sei.

Die Öffnungszeiten

Das Eiscafé öffnet jeden Tag von 9 Uhr bis 19 Uhr.

Dienstags ist im Moment noch Ruhetag.

