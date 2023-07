Ideen fürs Wochenende: Die 5 besten Tipps für den Kreis Olpe

Ein Junge schaut sich ein großes Einmachglas an, in dem ein Flaschengarten entstanden ist (Symbolbild).

Kreis Olpe. Trotz der regnerischen Sommertage ist am Wochenende wieder viel los im Kreis Olpe. Hier finden Sie tolle Unternehmungen für die ganze Familie.

So wirklich wird der Sommer im Moment nicht seinem Ruf gerecht. Statt sommerlichem Badewetter ziehen seit Tagen immer wieder Regenschauer über den Kreis Olpe. Das soll uns aber nicht davon abhalten, ein schönes Wochenende mit unseren liebsten Mitmenschen zu planen. Haben Sie schon Ideen? Wenn nicht, wir haben mal ein paar Vorschläge für Sie und ihre Familie gesammelt, vielleicht ist ja etwas dabei.

Mein Tipp für Sie

Wer eine Vorliebe für kölsche Musik hat, muss am Freitag nicht extra in die Domstadt fahren. Die Band „Hännes“ kommt nämlich nach Drolshagen. Wer die Jungs aus Wissen schon kennt, weiß, dass das ein unterhaltsamer Abend ab 18 Uhr auf dem Marktplatz wird. Höhner, Paveier, Brings, Bläck Fööss – das wird die kölschen Herzen in Drolshagen und Umgebung höher schlagen lassen. Und übrigens: Das ist erst der Anfang. Die Band „Hännes“ ist nämlich der Auftakt der „Live-Treff“-Konzerte. Das heißt, die nächsten Freitage ist auf dem historischen Dräulzer Marktplatz wieder richtig was los – und wen stören da schon ein paar Regentropfen?

Viel Spaß für wenig Geld

Hier steht die Sterngolfanlage in Neu-Listernohl ganz hoch im Kurs. Sie ist sowohl für Gelegenheits- als auch Vereinsspieler ideal geeignet und bietet Minigolfvergnügen für Erwachsene und den Nachwuchs an. Auf der liebevoll gepflegten Anlage können Besucher zudem Getränke und Eis für ein Verweilen nach dem Match erwerben.

Geöffnet ist die Sterngolfanlage in den Ferien montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro, Jugendliche, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit Ausweis zahlen 1,50 Euro.

Für die Kleinen

Der Galileo-Park in Meggen lädt am 30. Juli alle spielbegeisterte Familien zum großen Familientag ein. Für alle, die es noch nicht geschafft haben, die laufenden Ausstellungen zu besuchen, öffnet der Galileo-Park die Türen zum ermäßigten Eintrittspreis von 7,50 Euro. Ein „toller Tag zwischen den Pyramiden“, heißt es in der Einladung.

Mal was anderes

Haben Sie schon mal etwas von Flaschengärten gehört? Das sind – wie der Name verrät – kleine Gärten in Flaschen. Die Stadtbibliothek Kreuztal bietet am Freitag, 28. Juli, einen „Flaschengarten-Workshop“ an. Klingt spannend? Finden wir auch. Treffpunkt: 11 Uhr in der Stadtbibliothek, Ende ca. 12 Uhr, Kostenbeitrag: kostenlos. Anmeldung unter bibliothek@kreuztal.de oder 02732/51412.

Sporthighlight der Woche

Zwei Höhepunkte bewegen das Wendsche im Sommer über alle Dorfgrenzen hinweg: Die Kirmes im August, klar. Aber auch der Fußball-Gemeindepokal im Juli. Neun Vereine spielen in Schönau den Sieger aus. An vier Tagen kommen große Portionen Fußball auf den Tisch. Am Donnerstag und Freitag beginnt der Kick jeweils um 18 Uhr, am Samstag sogar um 15 Uhr und der Finaltag am Sonntag nimmt ab 13 Uhr seinen Lauf.

