IHK Siegen-Olpe: Das ist der neue IHK-Hauptgeschäftsführer

Kreis Olpe Die Vollversammlung hat den Nachfolger von Klaus Gräbener gewählt. Dr. Thilo Pahl wird zum 1. Mai in die Dienste der IHK Siegen eintreten.

Dr. Thilo Pahl wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 neuer Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen. Die Vollversammlung der Kammer wählte ihn am gestrigen Abend einstimmig zum Nachfolger von Klaus Gräbener. Er wird zum 1. Mai in die Dienste der IHK Siegen eintreten. Der Stabwechsel erfolgt dann nach zweimonatiger Einarbeitung Anfang Juli. Thilo Pahl stammt aus Remscheid, ist 53 Jahre alt und promovierte nach seinem volkswirtschaftlichen Studium an der Universität Marburg dort zum Dr. rer. pol. Es folgten Stationen bei einem wissenschaftlichen Beratungsgremium der Bundesregierung, bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin und Brüssel sowie der IHK zu Berlin. Derzeit ist Dr. Thilo Pahl Delegierter der Deutschen Wirtschaft in der Türkei und zugleich Geschäftsführer der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul. Er dankte nach seiner Wahl der Vollversammlung und dem Präsidium für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und betonte, dass er die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Tätigkeit in enger Abstimmung mit den regionalen Unternehmen definieren und umsetzen werde.

Zuvor hatte IHK-Präsident Walter Viegener in der Vollversammlung erläutert, dass die eingesetzte Findungskommission die Qual der Wahl unter 78 Bewerbungen gehabt und sich am Ende einmütig auf Dr. Thilo Pahl festgelegt habe. Wesentliche Entscheidungskriterien seien seine breite IHK-Erfahrung sowie seine inhaltlichen Schwerpunkte in der beruflichen Bildung und im außenwirtschaftlichen Bereich gewesen. Er sei der Vollversammlung dankbar, dass sie dem Vorschlag der Kommission gefolgt sei. Walter Viegener: „Dr. Thilo Pahl bringt mit seinem Werdegang beste Voraussetzungen mit, die Interessen der Unternehmen im IHK-Premiumthema „Berufliche Bildung“ auch zukünftig wirkungsvoll zu vertreten. Zugleich kann er mit seiner internationalen Erfahrung gerade für die stark exportorientierte heimische Industrie wichtige Impulse geben. Präsidium und Vollversammlung freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

