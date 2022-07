Imbiss im Kreis Olpe: Hier gibt es Pizza, Döner, Currywurst

Kreis Olpe. Ein kleiner Imbiss zwischendurch? Im Kreis Olpe gibt es einige Imbisse, die Pizza, Döner und Currywurst anbieten. Wir haben eine Auswahl.

In der Mittagspause braucht jeder mal eine kleine Stärkung. Und nach dem Feierabend packt einen auch nicht immer die Lust, noch einzukaufen und zu kochen. Da ist es gut zu wissen, bei welchem Imbiss man sich gut Pizza, Döner, Currywurst und Pommes bis hin zu Salat gönnen kann. Manche bieten auch Lieferung an. Hier eine Auswahl von Imbissen im Kreis Olpe.

Grill am Markt in Olpe

Im Herbst 2020 erst wiedereröffnet, gehört in Olpe der „Grill am Markt“ (Frankfurter Straße 4) zu den beliebten Adressen in der Stadt. Blerim Morina hatte den Imbiss als neuer Pächter übernommen. Im Angebot steht unter anderem eine große Auswahl an Pizzen, türkischer Gerichte, Salate und Nudelgerichte mit unterschiedlichen Tagesangeboten von Montag bis Donnerstag. Bestellungen können auch nach Hause geliefert werden. Geöffnet ist der Grill am Markt täglich von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Der Imbiss Grill am Markt hat wieder geöffnet: Inhaber Blerim Morina (links) und Markus Bischoff. Foto: Nadine Niederschla-Grebe / WP

Stadtgrill Olpe

Auch den „Stadtgrill Olpe“ (Martinstraße 37) findet man mitten in der gleichnamigen Stadt. Neben einer großen Auswahl an Schnitzel bietet der Imbiss unter anderem Döner und Gyros in vielerlei Ausführungen, Grill- und Wurstgerichte als auch Vegetarisches. Geöffnet ist der Stadtgrill von Montag bis Freitag 11:30 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 21 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Akdeniz-Grill in Wenden

Von der Autobahn bis zum „Akdeniz-Grill“ (Koblenzer Straße 32) in Wenden ist es nicht weit. Neben allerhand türkischer Gerichte hat der Imbiss auch eine große Vielfalt an Pizzen, Schnitzel, Salate und Nudelgerichten zu bieten. Montag bis Freitag gibt es außerdem für unterschiedliche Gerichte Aktionspreise. Darüber hinaus bietet der Akdeniz-Grill einen Lieferdienst an. Öffnungszeiten sind montags sowie mittwochs bis freitags von 11 bis 22 Uhr, am Wochenende von 12 bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Ekrem Özkan (links) mit seinem Schwager Eyyüp Aytar im Akdeniz-Grill in Gerlingen. Der 39-Jährige übernimmt jetzt auch den benachbarten Gasthof "Zum Landmann". Foto: Roland Vossel / WP

Metzgerimbiss Hänsel & Gretel

Wer im Gewerbegebiet Friedrichsthal arbeitet, weiß den Imbiss „Hänsel & Gretel“ (Saßmicker Hammer 20) längst zu schätzen. Ob zum Wachwerden einen Kaffe oder ein Brötchen zum Frühstück: Ab 6.30 Uhr steht der Imbiss von Montag bis Freitag für seine Kunden bereit. In der Mittagspause kann man sich hier bis 17 Uhr mit Pommes, Wurstgerichten, Schnitzel, Gyros und Salaten stärken – jeden Tag gibt es außerdem andere Tagesangebote. Gerichte können darüber hinaus telefonisch vorbestellt oder auch geliefert werden. Weitere Infos online unter https://www.haensel-gretel-olpe.de/

Maya’s Grill in Olpe

Im Frühjahr erst neu eröffnet hat in Olpe „Maya’s Grill (Martinstraße 79). Ein vielfältiges Angebot bietet der Imbiss: Dazu gehören Döner, Lahmacun, Pizza, Pasta, Wraps, Burger. Einige Spezialitäten des Hauses sind darüber hinaus selbstgemachte Falafel und Makali, ein vegetarisches Gericht aus dem Libanon. Von Dienstag bis Freitag gibt es außerdem andere Tagesangebote. Geöffnet hat Maya’s Grill montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 22 Uhr. Der Imbiss bietet auch einen Lieferdienst an.

Ahmad Akhdar hinter der Theke in seinem neuen Lokal "Maya's Grill" in Olpe. Foto: Sophie Beckmann / WP

Grillrestaurant Zur Brücke

Ein beliebter Zwischenstopp zwischen Lennestadt und Meggen ist das „Grillrestaurant Zur Brücke“ (Meggener Straße 75). Ob Pommes, Grill- und Currywurst oder Schnitzel, Burger, Salate und halbe Hähnchen – hier findet jeder was. Für die, die auf der Durchreise sind, ist dieser Imbiss eine gute Station für eine Pause: Der Parkplatz ist groß genug, dass Lastwagen auf ihm zum Stehen kommen können. Wer mit E-Auto oder Pedelec anreist, kann hier außerdem ihren Akku aufladen – ebenso wie Smartphones. Geöffnet ist das Grillrestaurant Zur Brücke täglich von 10 bis 21 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.

Trojagrill in Drolshagen

Seit mittlerweile rund drei Jahren versorgt der „Trojagrill“ (Gerberstraße 23) in Drolshagen seine Kunden mit allerlei Leckereien. Döner, Pizza, Salate, Wraps, Vegetarische Gerichte, Schnitzel, Nudelgerichte oder Omelettes: Das Angebot an Speisen ist sehr groß und wurde sogar noch erweitert. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 23 Uhr, Bestellungen sind bis 22.30 Uhr möglich.

Imbiss Berg in Elspe

Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es den „Imbiss Berg“ (Bielefelder Straße 101A) in Elspe bereits – Anfang 2021 erst hat ihn André Hannuschke übernommen. Mit dem Imbisswagen ist das Team außerdem regelmäßig auf Festlichkeiten wie Schützenfesten und Karnevalssitzungen anzutreffen. Außer Pommes, Wurstgerichte, Schnitzel, Salate und Burger bietet das Schnellrestaurant regelmäßig wechselnde Speisen. Geöffnet ist der Imbiss Berg von Montag bis Samstag von 10 bis 21.30 Uhr, sonntags von 11 bis 21.30 Uhr.

Raam in Bilstein

Früher das Durak’s, heute nennt sich der Imbiss in Bilstein „Raam“ (Freiheit 30). Seine Räumlichkeiten mit mehr als 50 Sitzplätzen bietet das Raam auch für Feierlichkeiten wie Jubiläen oder Geburtstage an. Neben einem großen Angebot an Pizzen bietet der Imbiss Döner, Salate, Nudel- sowie Reisgerichte. Außer am Dienstag sind die Öffnungszeiten täglich von 12 bis 22 Uhr.

Durak in Finnentrop

Gleich zwei mal ist der Imbiss „Durak“ in Finnentrop vertreten: In Bamenohl (Bamenohler Straße 41) und Rönkhausen (Kilianstraße 13). Das Angebot reicht von einer großen Auswahl an Pizzen, Döner und Salaten bis zu Nudelgerichten. Das Durak in Bamenohl ist montags bis samstags von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 11.30 bis 22 Uhr. In Rönkhausen sind die Öffnungszeiten von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr.

Bahnhofsgrill Attendorn

Eine beliebte Anlaufstelle in Attendorn ist der „Bahnhofsgrill Attendorn“ (Niederste Straße 17). Hier stehen Pizza, Döner, Schnitzel, Salate, Nudelgerichte und noch vieles mehr im Angebot. Der Bahnhofsgrill bietet auch einen Lieferdienst an, die Bestellung lässt sich nicht nur telefonisch, sondern auch einfach über die Internetseite oder per App erledigen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 11 bis 23 Uhr, sonntags von 12 bis 23 Uhr.

