Lennestadt/Kirchhundem. Neuer Trend im Tourismus: die gute, alte Ferienwohnung ist wieder in. In Lennestadt und Kirchhundem gibt es bereits 20 neue Wohnungen.

Immer mehr Gäste buchen wieder eine Ferienwohnung

Herrlicher Sonnenschein, knackig-kalt, die „Silvester-Urlauber“ wird es freuen. Und davon gibt es viele. „Unsere Betriebe sind fast vollständig ausgebucht“, sagt Clemens Lüdtke, Chef der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG). Auch die Gäste über den Jahreswechsel buchen immer öfter Ferienwohnungen bzw. -häuser. Lüdtke: „Ein Trend, den wir schon seit zwei, drei Jahren verzeichnen.“ Der Markt hat darauf mittlerweile reagiert.

Neubauten dabei

Seit 2018 sind allein in Lennestadt und Kirchhundem rund 20 neue Ferienwohnungen entstanden. Das sind zum Teil Objekte, wo bestehende Wohnungen in Ferienwohnungen umfunktioniert wurden, zum Teil aber auch Neubauten wie in Saalhausen, wo ein Investor einen Neubau mit vier Ferienwohnungen realisierte.

Gleichzeitig geben immer mehr klassische Frühstückspensionen auf, aber nicht mangels Nachfrage. In den Familienbetrieben fehle oft der Nachwuchs, weiß Luisa Möser von der TAG. Denn im Gegensatz zu einer Ferienwohnung müssen Pensionsbetreiber in der Regel ganztägig verfügbar sein, vom Frühstück bis zum Abend. Bei einer Ferienwohnung dagegen bleibt die Schlüsselübergabe und die Abrechnung manchmal der einzige Kontakt zwischen Vermieter und Gast. In manchen Gefilden liegt der Schlüssel sogar in einem mit einem Codeschloss gesicherten Schlüsselkasten für den Gast bereit, im Kreis Olpe ist das aber eher unüblich. Luisa Möser: „Die Gäste möchten bei uns schon noch den persönlichen Kontakt zum Vermieter.“

Gestiegene Anforderungen

Und sie haben ganz bestimmte und gestiegene Anforderungen an ihre Urlaubsunterkunft. Die düstere Einliegerwohnung mit gebrauchten, vom Vermieter ausgemusterten Möbeln haben kaum eine Chance am Markt. Seit einigen Jahren gibt es ein Klassifizierungssystem nach Sternen. „Die Kriterienliste für die Einstufung der Wohnungen ist 23 Seiten lang“, erklärt Luisa Möser, die selber ausgebildete Prüferin des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ist und Ferienwohnungen und Privatzimmer bewertet und einstuft. Wer zum Beispiel eine zertifizierte Vier-Sterne-Ferienwohnung bucht, weiß, was ihn erwartet. u.a. ein getrennter Wohn- und Schlafraum, W-LAN, Spülmaschine, bestimmte Bodenbeläge, etc. „Diese Klassifizierung ist aber keine Pflicht, wir können bei uns jede Ferienwohnung denkenlos empfehlen und anbieten“, ergänzt Clemens Lüdtke. Und das zu humanen Preisen zwischen 50 und 60 Euro pro Tag.

Sternesucher

Allerdings gibt es immer mehr „Gäste, die gezielt nach Wohnungen mit Sternen suchen“, sagt Luisa Möser. Auf vielen Internetportalen gibt es einen entsprechenden Auswahl-Filter. Wird dieser angeklickt, tauchen andere Ferienwohnungen in der Vorschlagsliste erst gar nicht auf, obwohl sie die gleiche Qualität haben.

Überhaupt werden Urlaubsunterkünfte immer mehr online, also per Internet gebucht bzw. recherchiert. Ein guter Internetauftritt wird deshalb immer wichtiger. Deshalb bietet die TAG für alle Vermieter ein umfassendes Service-Paket an, koordiniert auf Wunsch alles wie Homepageerstellung mit aussagekräftigen Fotos, die Vernetzung mit Suchportalen etc.